Samanyolu Haber /Dünya / Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye itirafı /02 Mart 2021 10:10

Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye itirafı

Japonya'da 2011'de yaşanan Fukuşima nükleer felaketi sırasında başbakan olan Naoto Kan, başbakanlığı zamanında Türkiye'ye gelerek nükleer enerjiyi savunduğu için pişman olduğunu açıkladı.

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11 Mart 2011'de Fukuşima'da büyük hasara yol açan deprem ve tsunami sonucu oluşan Daiichi nükleer reaktörü felaketinin 10. yılı yaklaşırken Kan, diğer bir eski başbakan olan Junichiro Koizumi ile birlikte basın toplantısına katıldı.

Kan, Japonya'nın Türkiye dahil diğer ülkelere sattığı nükleer santral projeleri hakkındaki soruya, "Başbakanlığım sırasında Fukuşima felaketinin henüz gerçekleşmediği bir dönemde Türkiye'ye gittim ve bu tür büyük satış toplantılarına katıldım. Türk yetkililere, eğer Türkiye nükleer enerjiyi getirmeyi düşünüyorsa bu teknolojiyi Japonya'dan almalarını rica ettim. Şu an bundan utanç duyuyorum. Bugün olsa bunu yapmam" şeklinde cevap verdi.

Kan'a zamanında muhalifi olan Koizumi de destek vererek, Japon bakanlık yetkililerinin uzun yıllar kendisi dahil pek çok kişiyi nükleer enerji konusunda aldattığını öne sürdü.

Koizumi ayrıca istifa eden eski başbakan Şinzo Abe'ye Japon Ekonomi, Ticaret ve Endüstri Bakanlığı'nın (METI) nükleer enerji konusunda doğruları söylemediğini ve bu sebeple kendisini uyardığını da açıkladı.
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