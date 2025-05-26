Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık hakkında flaş karar

17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık hakkında karar açıklandı. ZEHRA KINIK POLİS KORUMASI EŞLİĞİNDE SALONA GETİRİLDİ



İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşması saat 16.30'da başladı Zehra Kınık polis koruması eşliğinde salona getirildi. Savcılık Kınık için 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.



KARAR AÇIKLANDI



Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. 2 yıl süreyle ehliyetine el konuldu

NE OLMUŞTU?



9 Temmuz 2024’te İstanbul’un Beykoz ilçesinde Fatma Zehra Kınık Demir’in kullandığı otomobille 17 yaşındaki Yavuz Selim Öztürk’ün kullandığı motosiklet çarpışmıştı. Motosiklette arkada oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki hastanede ölmüştü. Kaza sonrası gözaltına alınan Kınık, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.