Samanyolu Haber /Gündem / Eski Kızılay Başkanının kızı motosiklete çarptı, serbest bırakıldı: 16 yaşındaki genç vefat etti /13 Temmuz 2024 00:16

Eski Kızılay Başkanının kızı motosiklete çarptı, serbest bırakıldı: 16 yaşındaki genç vefat etti

İstanbul Beykoz'da eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık, otomobiliyle seyir halindeyken bir motosiklete çarptı. Kazada motosiklette bulunan 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de yaralandı. Olaydan sonra gözaltına alınan Fatma Zehra Kınık çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana gelen kazada, 17 yaşındaki Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklet, seyir halindeyken eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Kazada motosiklet devrilerek sürüklenmeye başladı. Motosiklette arkada oturan 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki, başını beton dubaya çarptı. Hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki Çeki, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

1 KİŞİ ÖLDÜ 3 KİŞİ YARALANDI

Halktv'de yer alan habere göre, sürüklenen motosiklet kaldırımda yürüyen 2 kişiye de çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk'ün dışında 2 vatandaş da yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin kamera görüntülerinde, motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk ve motosikletin arkasında bulunan Batın Barlas Çeki'nin kasksız olduğu görüntülendi.

TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILDI

Kaza sonrası Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Fatma Zehra Kınık, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Kınık tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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