Samanyolu Haber /Gündem / Eski Kızılay Başkanı'nın kızı Zehra Kınık için 15 yıla kadar hapis talebi /23 Mayıs 2025 10:58

Eski Kızılay Başkanı'nın kızı Zehra Kınık için 15 yıla kadar hapis talebi

Fatma Zehra Kınık Demir'in, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Kınık'ın “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmaya neden olma” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından, deprem bölgesine çadır sattığı nedeniyle tepkilerin odağındaki eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; savcı 9 Temmuz 2024 tarihinde yaptığı kaza ile 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne neden olan Fatma Zehra Kınık Demir için mütalaasını açıkladı. 

"ASLİ KUSURU İLE TAKSİRLE BİR KİŞİNİN ÖLÜMÜNE VE BİR KİŞİNİN YARALANMASINA..."
İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Kınık için hazırlanan mütalaada savcılık makamı, “Alınan savunmalar, katılan beyanları, tanık beyanı, mağdur beyanları, doktor raporları, trafik kaza tespit tutanağı, görüntü inceleme tutanağı, ölü muayene tutanağı, otopsi raporu, bilirkişi heyet raporu, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesi raporu ile tüm dosya kapsamı dikkate alındığında sanık Fatma Zehra Kınık Demir’in asli kusuru ile taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olduğu anlaşılmakta...” ifadelerini kullandı.

2 YILDAN 15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ!
Savcı, Kınık Demir’in “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmaya neden olma” suçundan cezalandırılmasını istedi. Suçun cezası ise, 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi öngörüyor.
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