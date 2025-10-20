Eski KKTC Cumhurbaşkanı gündeme getirdi: Ersin Tatar, Halil Falyalı’nın kara parasıyla mı seçildi?













KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’ni CTP Lideri Tufan Erhürman, AKP ve MHP’nin desteklediği Ersin Tatar’a karşı ezici bir üstünlükle kazandı.Tatar’ın seçimleri kaybetmesine ilişkin eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı dikkat çeken bir yorumda bulundu. Akıncı, Tatar’ın cumhurbaşkanlığı kazanmasının da “şaibeli” olabileceğini ima ederek, öldürülen Kıbrıslı kumarhaneler kralı Halil Falyalı’nın parasının kullanıldığını savundu. Akıncı, “Falyalı’nın kara parasıyla kazanılan makam, şimdi hak edenine geçti” dedi.Akıncı’nın ifadeleri Tatar’la Falyalı ilişkisi ve Falyalı’nın başta Süleyman Soylu olmak üzere AKP’lilerle olan ilişkilerini bir kez daha gündeme getirdi.“Mevcut durumun bir beş yıl daha devam etmesi bizi telafisi imkansız bir noktaya taşıyabilirdi” diyen Akıncı, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin seçimlere ilişkin yaptığı yoruma tepki gösterdi.“Seçim sonuçları belli olur olmaz Devlet Bahçeli’nin yaptığı ilhak çağrısı sanırım durumu anlamak için yeterlidir. Görevi devretmek üzere olan Tatar’ın fazla üzülmesine gerek yoktur. Aslında hak ederek kazanmadığı bir makamı, şimdi hak ederek kazanan birine devredecektir” diyen Akıncı, Tufan Erhürman’ın kazandığı seçimlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tatar’ın 2020’de Erdoğan-AKP-MHP baskısı ve KKTC’de öldürülen suç örgütü lideri Halil Falyalı’nın kara parasıyla makama geldiğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:“Bugün sabaha Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanlığında uyanmak halkımızın büyük çoğunluğunu rahatlatmıştır diye düşünüyorum. Mevcut durumun bir beş yıl daha devam etmesi, bizi telafisi imkansız bir noktaya taşıyabilirdi. Seçim sonuçları belli olur olmaz Devlet Bahçeli’nin yaptığı ilhak çağrısı sanırım durumu anlamak için yeterlidir. Görevi devretmek üzere olan Tatar’ın fazla üzülmesine gerek yoktur.”“Aslında hak ederek kazanmadığı bir makamı, şimdi hak ederek kazanan birine devredecektir. 2020’de Erdoğan-AKP-MHP ittifakının başta MİT olmak üzere, asker sivil bürokrasi ve tüm devlet aygıtlarının tehdit ve baskıları ile Falyalı’nın milyonlarla ifade edilen kara parasının etkisiyle çok az bir farkla elde edilebilen bir makamda bulunuyordu.”AKP’nin Türkiye’de gerileyen gücünün Tatar’ın seçimleri kaybetmesinde etkili rol oynadığını belirten Mustafa Akıncı, “Perde önündekiler de durumu kurtarmaya yetmedi” dediği paylaşımının devamında şunları kaydetti:Mustafa Akıncı değerlendirmesini Tufan Erhürman’ı tebrik ederek şöyle sonlandırdı:Suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı, kumarhaneler ve yasa dışı bahis baronu olarak tanınıyordu. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker de Halil Falyalı’nın ilişkilerini deşifre etmiş; eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere AKP’li üst düzey pek çok isimle irtibatlı olduğunu savunmuştu. Falyalı’nın otelinde ağırladığı pek çok düzey AKP’liye ait kasetler bulunduğu iddiası da yine Peker tarafından gündeme getirilmişti.Falyalı’nın Ersin Tatar’la ilişkileri de gündeme gelmişti. Tatar, Falyalı’nın öldürülmesinin ardından “Üzüntümü paylaşmak istiyorum, değerli bir kardeşimizdi, bu ülkeye yatırımlar yapmıştı” mesajını paylaşmıştı.