01 Eylül 2025 22:28

Eski kulüp başkanını öldüren çocuğu telefonla arayıp kiralamışlar

Eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'i öldüren 17 yaşındaki çocuk ilk beyanında biri tarafından aranarak işin söylendiğini ve silahı teslim alıp olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

İstanbul Çekmeköy'de, eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 17 yaşındaki Efe H. adlı şüpheli, yurt dışına çıkmak üzere geldiği Edirne'de suikastın tetikçisi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Efe H.'nin polise, "Birisi beni arayıp işi söyledi. Sonra 'seni yurt dışına kaçıracağız' dedi. Ben de olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

İstanbul Çekmeköy'de, Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'ta, 27 Ağustos'ta meydana gelen olayda, kafede yemek yiyen eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
Cinayetin eski bir husumetten işlendiği iddia edildi

Habertürk'te yer alan habere göre; başlatılan çalışmada polis, cinayet şüphelisi Efe H.'nin yurt dışına kaçmak için Edirne'nin Uzunköprü ilçesine gittiğini belirledi. Polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmalarının ardından Rıza Efendi Mahallesi Arabacılar Sokak'taki bir evde saklandığı tespit edilen Efe H., yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin yurt dışına kaçmasına yardım ettiği belirlenen ve evin sahibi olan G.K. ise aynı gece Muradiye Mahallesi Hayrabolu Caddesi'nde yakalandı. Şüphelinin 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçundan arandığı ve hakkında 2.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen çalışmada soruşturma genişletildi. Düzenlenen operasyonlarla 2’si çocuk olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 17 yaşındaki tetikçi Efe H.’nin de aralarında olduğu 8 kişi adliyeye sevk edildi. Cinayetin eski bir husumetten meydana geldiği iddia edildi.
‘Beni yurt dışına kaçıracaklardı’

Gözaltına alınan şüphelilerden tetikçi Efe H.’nin, ilk beyanında, "Beni birisi arayıp işi söyledi. Dediği kişiyle buluştum, silahı alıp olayı gerçekleştirdim. Beni yurt dışına kaçıracaklardı" dediği öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin 3’ünün, Efe H.’yi yurt dışına kaçırmak üzere alıp Edirne’ye götürenler olduğu öğrenildi. Diğer şüphelilerin ise olayda şüpheliye silah veren ve yardım, yataklık edenler olduğu belirtildi.
