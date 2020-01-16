Samanyolu Haber /Gündem / Eski Korgeneral İyidil, gözaltına alındı /16 Ocak 2020 10:36

Eski Korgeneral İyidil, gözaltına alındı

Eski Kara Kuvvetleri Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil, Ankara'daki evinde gözaltına alındı.

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Eski Korgeneral Metin İyidil yargılandığı 15 Temmuz EDOK davasında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Geçen günlerde, İyidil'in dosyasını inceleyen istinaf mahkemesi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu, İyidil hakkında beraat kararı vererek tahliyesine hükmetti.
 
Bu kararın ardından bugün Ankara Bölge Adliye Mahkeme 21. Ceza Dairesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yakalama müzekkeresi yazarak, İyidil’in yakalanmasını istedi.

Beraat ve tahliyesine karar verilen eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil  sabah saatlerinde gözaltına alındı.
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