Eski Korgeneral Metin İyidil beraat etti

Eski Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muharebe ve Muharebe Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil’e, 15 Temmuz ile ilgili davada verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istinaf mahkemesi tarafından bozuldu.







Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karar Metin İydil’in avukatı tarafından istinafa taşındı. Başvuruyu inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu.





İyidil hakkında beraat kararı veren daire, tahliyesine de hükmetti.