Samanyolu Haber /Gündem / Eski Korgeneral Metin İyidil beraat etti /14 Ocak 2020 20:54

Eski Korgeneral Metin İyidil beraat etti

İstinaf mahkemesi, eski Korgeneral Metin İyidil'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. Mahkeme, İyidil’in beraatine ve tahliyesine karar verdi.

SHABER3.COM

Eski Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muharebe ve Muharebe Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil’e, 15 Temmuz ile ilgili davada verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istinaf mahkemesi tarafından bozuldu.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karar Metin İydil’in avukatı tarafından istinafa taşındı. Başvuruyu inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu.

İyidil hakkında beraat kararı veren daire, tahliyesine de hükmetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eski Korgeneral Metin İyidil beraat etti Sonraki Haber >>

Çin'de çöken yol otobüsü yuttu: 6 ölü

Çin'de çöken yol otobüsü yuttu: 6 ölü

Netflix'te İstanbul'un Fethi belgesel dizisi fragmanı yayınlandı

Netflix'te İstanbul'un Fethi belgesel dizisi fragmanı yayınlandı

Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler

Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler

AKP'ye sert sözler...

AKP'ye sert sözler...

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı

Soylu'nun burnundan kan geldi!

Soylu'nun burnundan kan geldi!

Umman Sultanı, BAE Veliaht Prensi'nin elini havada bıraktı

Umman Sultanı, BAE Veliaht Prensi'nin elini havada bıraktı

Kaza kaçınılmaz oldu

Kaza kaçınılmaz oldu

Alaska'da donmak üzere 23 gün sonra kurtardı

Alaska'da donmak üzere 23 gün sonra kurtardı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:09:25