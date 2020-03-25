Samanyolu Haber /Gündem / Eski medya patronu Koronavirüsü yenmeyi başardı /25 Mart 2020 20:03

Eski medya patronu Koronavirüsü yenmeyi başardı

Bir dönem Sabah Gazetesi'nde yer alan ve sonrasında Vatan Gazetesi'ni kurup sonrasında da bir dergi grubu oluşturan eski medya patronu Zafer Mutlu'nun bir süredir tedavi gördüğü ve Koronavirüsü yenerek taburcu edildiği ifade edildi.

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Vatan Gazetesi’nin kurucusu ve eski sahibi Zafer Mutlu’nun koronavirüs salgınından etkilendiği ve yaklaşık iki haftadır tedavi gördüğü öğrenildi. 

Koronavirüs belirtileri ile hastaneye giden Mutlu’da yapılan testler sonucunda virüs bulgusuna ulaşıldı. 

Hemen tedaviye alınan 64 yaşındaki Mutlu, süreci sorunsuz atlattı ve bugün taburcu edildi. 

1977’de Ankara Üniversitesi’nden mezun olan Zafer Mutlu, 1985 yılında girdiği Sabah Gazetesi’nde Dinç Bilgin’in sağ kolu olmayı başarmış,  hatta patron Bilgin, Sabah’ın yüzde 3,84’lük hissesini Mutlu’nun üzerine yapmıştı. 

2002 yılında Vatan Gazetesi’ni kurarak Bilgin’le yolları ayıran Mutlu, kuruluş sırasında birçok tanınmış gazeteciyi de kadrosuna katmıştı.  Zafer Mutlu, 2010 yılında da Mutlu Dergi Grubu’nu kurarak birçok popüler derginin yayınlarını gerçekleştirdi.
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