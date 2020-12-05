Samanyolu Haber /Gündem / Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz: 35 yıl çalıştım, eksi rezerv görmedim, duymadım /05 Aralık 2020 11:20

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz: 35 yıl çalıştım, eksi rezerv görmedim, duymadım

Durmuş Yılmaz Merkez Bankası’nın dolar rezervleri nasıl sıfıra indi? Sorusuna cevap verirken döviz rezervlerinin eksi 55 milyar dolar olmasıyla ilgili “Burada bir suç işlenmiştir.” Yorumunu yaptı.

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Eski Merkez Bankası Başkanı ve İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, “Merkez Bankası’nda 35 yıl çalıştım. Döviz kıtlığını yaşadım, sıfıra yakın döviz rezervini gördüm ama eksi rezervi hiçbir zaman görmedim, duymadım” dedi.

Yılmaz, Meclis'te yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Döviz rezervi, çok pahalı bir enstrümandır ve bunun oluşması zaman alır. Döviz rezervinin niçin eksi olduğuna baktığımızda, teknik olarak söylenecek çok şey var. 55 milyar doları bulacaksınız, alacaksınız, sıfıra geleceksiniz, sıfır döviz rezerviniz olacak, ondan sonra tekrar döviz almaya devam edeceksiniz. Bu, aslında suç teşkil eden bir iş. Sayıştay denetimlerinde bazı kurumların yaptıkları işlerde yerindelik denetimi yapmaz.

Merkez Bankası dövize müdahale ettiğinde, alış veya satış yönünde müdahale ettiğinde ticaret kurallarına aykırı olarak düşükten döviz satabilir, pahalıdan döviz alabilir. Bu, hedeflenen makro ekonomik amaçlarla uyumludur. O makro hedef çerçevesinde yerindelik denetimi yapılmaz. Fakat şu anda karşı karşıya olduğumuz döviz rezervlerinin eksi 55 milyar dolar olması, tamamen yerindelik denetimini yapmayı gerektiren bir husustur. Burada bir suç işlenmiştir.”

“Dövizler kime satıldı, niçin satıldı, kim bundan yararlandı?”
Merkez Bankası'nın rezervlerinin ekside olmasının yerindelik denetimi yapmayı gerektirdiğini vurgulayan Yılmaz şöyle devam etti:

“Merkez Bankası'nın 22 aylık dönemde sattığı 133 milyar doların hiçbiri ‘Merkez Bankası sattı' diye görünmüyor. Ama döviz satılıyor, Merkez Bankası'nın bilançosunda döviz rezervinin azaldığı görülüyor. Bu döviz nasıl satıldı, kim tarafından satıldı, niçin satıldı, kim bundan yararlandı? Bu kesinlikle iktidar değiştiğinde araştırılacak ve bunların hepsi teker teker mahkemeye verilecek, hesap sorulacaktır.”
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