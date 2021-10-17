Eski Merkez Bankası Başkanı'na 'kötü yönetim'den 10 yıl hapis

İran'da eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde 5 yıl boyunca İran Merkez Bankası'nın başkanlığını yapan Valiullah Seif, "milyonlarca doların kötü yönetimini içeren yolsuzluk" suçlamalarıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.







Yargı sözcüsü Zabihullah Hodeyan, devlet televizyonuna verdiği demeçte, Seif'in para sistemini ihlal etmenin yanı sıra döviz kaçakçılığında da rol oynadığını söyledi.





Ajans Bizim'in haberine göre Hodeyan, o zamanlar Seif'in yardımcısı olan Ahmed Arakçi'nin aynı suçlamalardan 8 yıl hapis, diğer 8 kişinin de çeşitli hapis cezalarına çarptırıldığını belirtti. Tüm sanıkların temyiz hakkı bulunuyor.





Seif, 2018 yılına kadar eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde 5 yıl boyunca İran Merkez Bankası'nın başkanlığını yaptı. Araghçi, 2017'den 2018'e kadar onun yardımcısıydı.





Devlet televizyonu, İran riyalinin önemli yabancı para birimlerine karşı önemli değer kayıpları yaşadığı 2016 yılında döviz piyasası ihlallerine karıştıklarını duyurdu.





Devlet televizyonu, sanıkların yasadışı olarak piyasaya 160 milyon dolar ve 20 milyon avro sürdüğünü belirtti.





Arakçi'nin görev süresinin başında 2017'de döviz kurunda 1 dolar 39.000 riyal iken, 2018'de görevden alındığında 1 dolar 110.000 riyalin üzerine çıktı. Değişiklik kısmen Tahran'a uygulanan ağır ABD yaptırımlarıyla aynı zamana denk geldi.