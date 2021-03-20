Samanyolu Haber /Gündem / Eski Merkez Hakem Kurulu Bülent Yavuz, hayatını kaybetti. /20 Mart 2021 11:34

Eski Merkez Hakem Kurulu Bülent Yavuz, hayatını kaybetti.

Eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakem Bülent Yavuz, hayatını kaybetti.

SHABER3.COM



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakemimiz Bülent Yavuz’un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Bülent Yavuz’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri, hakem ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Uzun yıllar Süper Lig’de maç yöneten Bülent Yavuz, FIFA kokartı taşıdı ve uluslararası maçlarda Türkiye’yi temsil etti. Merkez Hakem Kurulu başkanlığı görevinde bulunan Yavuz, federasyonda MHK danışmanı olarak da hizmetlerde bulundu.

Bülent Yavuz anısına bugün ve yarın oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı da bildirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eski Merkez Hakem Kurulu Bülent Yavuz, hayatını kaybetti. Sonraki Haber >>

Yanan kamyonet yürekleri ağza getirdi

Yanan kamyonet yürekleri ağza getirdi

NASA, SLS roketini başarıyla test etti

NASA, SLS roketini başarıyla test etti

Türk gemisi Pakistan'da karaya oturdu

Türk gemisi Pakistan'da karaya oturdu

Bir annenin uyanıklığı çocuğunu kurtardı

Bir annenin uyanıklığı çocuğunu kurtardı

En pahalı motosikletleri 2 dakikada böyle çaldılar

En pahalı motosikletleri 2 dakikada böyle çaldılar

Turist taşıyan helikopter böyle düştü

Turist taşıyan helikopter böyle düştü

Biden uçağın merdivenlerinde düştü

Biden uçağın merdivenlerinde düştü

Gergerlioğlu, Meclis'te beklemeye devam ediyor

Gergerlioğlu, Meclis'te beklemeye devam ediyor

Havai fişek dolu evde patlama

Havai fişek dolu evde patlama

Feci kaza anı kameraya yansıdı

Feci kaza anı kameraya yansıdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:27:51