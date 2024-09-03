Samanyolu Haber /Gündem / Eski MHP'li başkan 61 akrabasını işe almış /03 Eylül 2024 21:26

Eski MHP'li başkan 61 akrabasını işe almış

Ankara'da Etimesgut Belediyesi'nin MHP'li eski başkanı Enver Demirel'in çok sayıda akrabasını işe aldığı ortaya çıktı. CHP'li Başkan Erdal Beşikçioğlu "Yaklaşık 35 tane eleman var, Enver Bey'in birinci derece akrabaları. Bunlar memur olanlar. Toplamda ise 61 kişi, bizim tespit edebildiklerimiz" dedi.

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Ankara'nın Etimesgut İlçe Belediye Başkanı CHP'li Erdal Beşikçioğlu, önceki başkan MHP’li Enver Demirel'in 61 akrabasını işe aldığını açıkladı.

Etimesgut Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı'nın birinci oturumu dün yapıldı. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, kendisine yönelik liyakatli atamalar yaptığı eleştirisine yanıt verdi.

Görevi devraldığı Enver Demirel'in akrabası olan 61 kişinin belediyede görev yaptığını söyledi.

Bu kişilerden 35'inin memur statüsünde olduğunu belirten Beşikçioğlu, "Müdürlüklerimizde, bazı idarecilerin yakın akrabaları lise mezunu olmalarına rağmen müdürlük makamlarına getirilmiş. Burada isimleri okumak istemiyorum ama yaklaşık 35 tane eleman var, bunların 10 tanesi Demirel soyadlı, 10 tanesi Yılmaz, Yalçın ve Gökdemir soyadlı memurlarımız var. Bunlar lise mezunu olmuşlar, içeriye girmişler daha sonra da memur olarak atanmışlar. Bunlar Enver Bey'in birinci derece akrabaları. Başkan yardımcıları birinci derece akrabaları. Bunlar memur olanlar" diye konuştu.

"Aşağı yukarı 61 kişi bunlar bizim tespit edebildiklerimiz. Bir de tespit edemediklerimiz var" diyen Erdal Beşikçioğlu şunları söyledi:

"Bu 61 kişi, arkadaşımızın söylediği gibi 'liyakat esası'na göre atanmış, liyakat esasına! Sonra da kalkıp bana liyakat dedikleri zaman geçmiş dönem siz neredeydiniz de aklınız şimdi yerinize geldi diye sorasım geliyor. Ama sorunca cevap hakkı doğacağı için sormuyorum. Gerçekten belediyemizin doğru, düzgün, liyakatli hizmet içerisinde olmasını istiyorsak geçmiş dönemler dahil meclis üyelerimizin, başkanlarımızın yakın akrabaları dahil bunların iş akdinin sonlandırılması gerektiğine inanıyorum" dedi.


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