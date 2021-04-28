Eski MHP'li vekil İyi Parti'ye geçti

İyi Parti'ye katılan eski MHP milletvekili Ay, Akşener'in kendisine rozet takmasının ardından yaptığı konuşmada "Çok değerli genel başkanım, sayın divan, İYİ Parti'nin birbirinden kıymetli vekilleri, aranıza katılmak çok mutluluk verici" dedi.







İyi Parti grup toplantısının başında konuşan Ay, şu ifadeleri kullandı:







"Çok değerli genel başkanım, sayın divan, İyi Parti'nin birbirinden kıymetli vekilleri, aranıza katılmak çok mutluluk verici. Sayın Genel Başkan ilk yola çıktığından bu yana kendisini heyecanla, gururla takip ediyorum. İçinde bulunduğumuz bu dönemde Türk milletinin geleceği için, bekası için, 83 milyonun mutlu yarınları için temel direğimiz olacak gururumuz olacak. Rozetimi de genel başkanın takmasından dolayı da çok teşekkür ederim. Umarım hep birlikte daha güzel günler için el ele mücadelemizi veririz, ezilmiş milyonların hakkı, hukuku için Sayın Akşener'i Cumhurbaşkanı olarak görürüz."