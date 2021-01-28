Samanyolu Haber /Gündem / Eski MHP'li vekilden şaşırtıcı açıklama: Fırsat bulsam ben döverdim /28 Ocak 2021 10:22

Eski MHP'li vekilden şaşırtıcı açıklama: Fırsat bulsam ben döverdim

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a yönelik saldırının Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile ilgisi olmadığını iddia eden Cemal Enginyurt, "Neden MHP kınamadı?" sorusuna Sabahattin Önkibar örneği ile cevap verdi: "Önkibar'a saldırı oldu kınamadım. Çünkü fırsat bulsam ben döverdim."

Eski MHP'li vekilden şaşırtıcı açıklama

Haber Global’de tartışma programına;eski MHP’li yeni Demokrat Partili Cemal Enginyurt’un sözleri damga vurdu…

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a yönelik saldırının haince bir saldırı olduğunu ve Ülkücüler tarafından ‘organize olarak’ yapılmadığını belirten Enginyurt, moderatör Saynur Tezel’in "Ancak MHP kınamadı." uyarısı üzerine şunları söyledi:

"FIRSAT BULSAM BEN DÖVERDİM"

- MHP Genel Başkanı üç yaşındaki çocuğa ayağa kalkıp üç düğmesini ilikleyecek kadar saygın ve beyefendi kimliği olan bir insan hiç kimseyi dövün demez. 
 
- 3 Kasım sonrasında sayın Şahin Ankara'da gazeteci (Zafer Şahin)  Yazılan çizilen, söylenen o kadar kötü sözler var ki... Sayın Şahin bir kişi dövüldü mü? Kavga edildi mi? Vuruldu mu? Hayır. 

- Kınamak… Kişi yapmadığı bir şeyden dolayı kınamaz. Şimdi Sabahattin Önkibar dayak yedi mesela… Kınamadım çünkü zaten fırsat bulsam ben döverdim…

- Şimdi neyi kınamasını bekliyorsunuz. Canım adam yalan yanlış ne kadar iftira varsa söylemiş... Önüne gelene hakaret etmiş... Devlet Bahçeli'ye her türlü hakareti etmiş. Eee biri de denk gelmiş kitapçı dükkanında dövmüş... Vay efendim sen niye kınamadın? 

- Ya sen adamın anasına babasına her şeyine varana kadar hakaret et. Yani şimdi bir empati yapın ya Allah aşkına ya... 

KONUKLAR DA GÜLDÜ

Enginyurt’un Sabahattin Önkibar için "Fırsat bulsam ben döverdim." sözlerine, diğer konukların gülmesi de dikkati çekti.
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