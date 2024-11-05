Eski MHP'li vekilin iş insanı oğlu 'yaptırımları deldiği' gerekçesiyle ABD'de gözaltına alındı

Boldmedya'nın sosyal medya hesabından duyurduğu habere göre, MHP'li eski vekilin oğlu, yaptırımları delerek Venezuela'dan gemilerle petrol taşıdığı suçlamasıyla ABD'de tutuklandı. Adalet Bakanlığı açıklamasında, Taşkın Torlak'ın, ABD'den Türkiye'ye gitmeye çalışırken cumartesi günü Miami'de tutuklandığı belirtildi.



Taşkın Torlak, ABD yaptırımı altındaki Venezuela petrolünü taşıyan tankerlerin kimliklerini, gemileri yeniden adlandırıp yeniden bayraklayarak, gemi adlarını boya veya battaniyelerle örterek ve gemilerin ve mürettebatlarının güvenliği için gemilerin konumlarını izleyen elektronik cihazları kapatarak, Venezuela devlet şirketinden yüklü miktarlarda petrol satın almakla suçlanıyor.

Aile boyu denizci olan 37 yaşındaki Torlak, MHP eski milletvekili Durmuşali Torlak'ın oğlu. Aileye ait Torlak Shipyard şirketine kayıtlı 3 adet gemi bulunuyor.





Gazete Duvar'da yer alan bilgilere göre ABD Adalet Bakanlığı, 4 Kasım Pazartesi günü yazılı bir açıklama yaparak 37 yaşındaki Taşkın Torlak'ın 'petrolün Venezuela kaynaklı olduğu gerçeğini gizlemek için hile ve aldatma yoluna giderek Venezuela petrolünü yasadışı bir şekilde satmak için komplo kurduğunu' iddia etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Torlak, ABD'den Türkiye'ye gelmeye çalıştığı esnada Miami'de gözaltına alındı.





ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun muhalefet partileri ile görüşmelere geri dönme ve adil seçimlere bağlılık taahhütlerini yerine getirmediği iddiasıyla Venezuela'nın devlet petrol ve doğalgaz şirketi PdVSA hakkında yeniden yaptırım kararı almıştı.





'VENEZUELA DEVLET ŞİRKETİNİN MENFAATİ İÇİN...'





ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Taşkın Torlak'ın 'PdVSA'nın menfaati için' Venezuela'da petrol sevk etmeye çalıştığı, böylelikle ABD'nin yaptırımlarını ihlal etmeye çalıştığı ve bu iddiayla gözaltına alındığı belirtildi. ABD'nin Columbia Bölgesi Savcısı Matthew Graves, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Torlak'ın 'Venezuela'dan karaborsa petrolü kaçırmak için aldatma' yoluna başvurduğunu savundu. Savcı, "Adalet Bakanlığı, Maduro rejimine uygulanan yaptırımların etrafından dolaşmak için gösterilen, suç teşkil eden çabalara karışanları sorumlu tutmayı sürdürecek" dedi.





PdVSA'ya ABD hükümeti tarafından yaptırım uygulandığının hatırlatıldığı açıklamada, Torlak'ın ABD'den Türkiye'ye girmeye çalıştığı sırada gözaltına alındığı belirtildi. Torlak hakkında bulunulan şikayete atıf yapılan açıklamada, Torlak'a 'Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nı (IEEPA) ihlal etmek için komplo' suçlamasının yöneltildiği kaydedildi. Şikayete göre, 'en az Kasım 2020'de ya da o dönemde Torlak ve diğer şüpheliler, Venezuela ve İran'dan gelen petrol ürünleriyle bağlantılı ABD yaptırımlarını ihlal etmek ve bu yaptırımlardan kaçınmak için karmaşık bir şema tasarlayıp uyguladı'.





'10 MİLYONLARCA DOLAR ÖDEME' İDDİASI

Söz konusu planın 'gemilerin isimlerini ve bandıralarını değiştirerek petrol sevkiyatı yapan tankerlerin kimliklerini belirsizleştirmeyi, gemilerin isimlerini boya veya örtülerle örtmeyi ve gemilerle mürettebatın güvenliği için gemilerin yerlerini takip etmek için kullanılan elektronikleri kapatmayı' içeriyordu. İddiaya göre, Torlak ve beraberindeki isimler, Venezuela petrolünü sevk etmek için PdVSA'dan 10 milyonlarca dolar ödeme de aldı.





Açıklamaya göre, Torlak ve diğer şüpheliler, bu mali işlemlerin nihai faydalanıcısının kim olduğunu ABD'deki maliye kurumlarından sakladı. Şikayete göre Torlak ve beraberindekiler, faaliyetlerini ABD hükümeti ve OFAC da dahil olmak üzere ABD kurumlarından ve deniz ticareti kurumlarından gizlemeyi de ele aldı. Açıklamada, Washington İç Güvenlik Soruşturmalarından Sorumlu birimin konuyu soruşturduğu belirtildi.