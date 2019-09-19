Samanyolu Haber /Gündem / Eski milletvekili Cuma İçten 'başkaldırıyorum' diyerek AKP'den istifa etti /19 Eylül 2019 13:26

Eski milletvekili Cuma İçten 'başkaldırıyorum' diyerek AKP'den istifa etti

AKP'nin kuruluş sürecinde yer alan isimlerden olan eski AKP Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, partiden istifa ettiğini açıkladı.

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AKP'nin kuruluş sürecinde yer alan eski Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, partisinden istifa etti.

Milli Gençlik Vakfı, Refah Partisi Gençlik Kolları, AKP Eminönü ilçe teşkilatı kuruculuğu, Fatih Belediyesi meclis üyeliği ilçe başkan yardımcılıkları, Diyarbakır Milletvekilliği, TBMM İçişleri ve Savunma Sanayi komisyon üyelikleri, AKP genel merkez Siyasi ve Hukuki işler başkan yardımcılığı gibi görevlerde bulunan İçten, Fazilet Partisi'nde yaşanan ayrışma sırasında Erdoğan'la birlikte hareket etmişti.

Erbakan'ın yanından ayrılarak, AKP'nin kurucu kadrolarında yer aldığını söyleyen İçten, yaptığı istifa açıklamasında AKP'ye yönelik dikkat çeken eleştirilerde bulundu:

'HER İL SİYASİ ABİLERE TESLİM EDİLDİ'

Her il F... cemaatinde olduğu gibi sözde siyasi bir abiye teslim edilmiş ve o abinin izni olmadan hiçbir alanda kimsenin adım atmasına müsaade edilmemiştir. Bu abiler ahtapot gibi şehirlerin üzerine çökmüş ve o şehrin tüm değerlerini yok etmeye kendi hegemonyasını kurmaya, akrabalarını zenginleştirmeye çalışmaktadır.

'ÇEŞME BAŞINI İŞGAL EDENLER VEKİL YAPILDI'

KPSS’den ya da ilgili sınavlardan ilk onda derece yapanlar memur olamazken en son sırada en az puan alanlar siyasi dayıları aracılığı ile mülakatlar ile birer birer memur olmaktadırlar. Ak Parti il ve ilçe başkanlıkları ve buna ilişkin sözde kongreler ile Ankara’dan atamalar yapmış; çeşme başını işgal edenler kendi eş dostlarını, akrabaları ortaklarını, milletvekili, il-ilçe başkanı, il-ilçe müdürü, belediye başkanı, meclis üyesi başkan yardımcısı ve milletvekili yapmışlardır.

'DEVLET BANKALARINDAN AKRABA VE DOSTLARA MİLYAR DOLARLIK KREDİLER'

Devlet bankaları aracılığı ile yakın akraba ve dost gördükleri firmalara milyar dolarlık krediler açılmış ve büyük işlerde bankalar yolu ile finans edilmişlerdir. İktidara yakın belediyeler aracılığı ile milyar dolarlık işler seçtikleri firmalara gönderilerek firmaların rant elde edilmesi sağlanmıştır. Belediyelerde bir partilinin birinci derecede akrabaları işlere yerleştirilmiş ve işe gitmeden maaş almaları sağlanmıştır.

'ÖZEL SEKTÖRE AKTARILAN PARALAR...'

Özel sektör devletin 5 liraya mal edeceği hizmetleri, 50 liraya mal etmiş gibi göstererek 25 yıl milletin parasını alacak şekilde sistem kurmuş millet buna mahkûm edilmiştir. İktidar eli ve desteği ile yeni firmalar oluşturulmuş ve bu firmalara devlet kaynakları tahsis edilerek zenginleşmeleri sağlanmıştır.

İçten “Başkaldırıyorum ve AKP’den istifa ediyorum” başlıklı açıklamasında “Değerli gönül dostları; sizler ile birlikte yeni bir sürece adım atıyoruz. Başkaldırı sürecine giriyoruz” ifadelerini kullandı.

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