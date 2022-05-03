Samanyolu Haber /Politika / Eski Milletvekili hayatını kaybetti /03 Mayıs 2022 11:27

Eski Milletvekili hayatını kaybetti

Eski CHP Bursa Milletvekili 67 yaşındaki Kemal Demirel, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

SHABER3.COM

TBMM 22’nci ve 23’üncü dönem CHP Bursa milletvekili olan Kemal Demirel, kanser tedavisi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. Kentteki ‘tren’ projeleriyle ilgili olan çalışmalarıyla tanınan Demirel’in yarın düzenlenen törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.


CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “22 ve 23'üncü dönem Bursa milletvekilimiz Kemal Demirel'in vefatından büyük üzüntü duydum. Bursa için büyük emekleri olan, uzun süredir hastalığı nedeniyle tedavi görmesine rağmen Bursa treni için mücadeleyi bırakmayan Kemal Demirel’e Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eski Milletvekili hayatını kaybetti Sonraki Haber >>

Ukrayna drone ile iki tekneyi batırdı

Ukrayna drone ile iki tekneyi batırdı

Ukrayna ordusundan Salavat-ı Şerif ile Ramazan Bayramı mesajı!.

Ukrayna ordusundan Salavat-ı Şerif ile Ramazan Bayramı mesajı!.

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Ramazan Bayramı Mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Ramazan Bayramı Mesajı

Ukrayna'ya giden Angelina Jolie, sirenler çalınca apar topar tahliye edildi

Ukrayna'ya giden Angelina Jolie, sirenler çalınca apar topar tahliye edildi

Soylu'ya memleketinde tarihi şok!

Soylu'ya memleketinde tarihi şok!

Harun Tokak-Yusuf yavruları babalarını beklerken

Harun Tokak-Yusuf yavruları babalarını beklerken

ATV'nin otogardaki yoğunluk haberinin arka planını vatandaş deşifre etti

ATV'nin otogardaki yoğunluk haberinin arka planını vatandaş deşifre etti

Rusya, “uçan mayınını” Ukrayna’da kullanıyor

Rusya, “uçan mayınını” Ukrayna’da kullanıyor

Mikrofon açık kaldı AKP içerisindeki kavga ortaya çıktı

Mikrofon açık kaldı AKP içerisindeki kavga ortaya çıktı

İsrail'deki havalimanında bomba paniği

İsrail'deki havalimanında bomba paniği
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:26:27