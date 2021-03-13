Samanyolu Haber /Politika / Eski milletvekili İsmail Bozdağ hayatını kaybetti /13 Mart 2021 21:47

Eski milletvekili İsmail Bozdağ hayatını kaybetti

Eski DSP Manisa Milletvekili İsmail Bozdağ kalp krizi nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

TBMM 21. Dönem DSP'den Manisa Milletvekili seçilen İsmail Bozdağ, geçirdiği kalp krizinin ardından yaşamını yitirdi.

61 yaşındaki Bozdağ, bugün saat 17.30 sıralarında Toygar Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlandı. Ailesinin 112 servisine haber vermesi üzerine özel bir hastaneye kaldırılan İsmail Bozdağ kurtarılamadı.

Bozdağ’ın ölümüne ilişkin açıklama yapan Dr. Bora Oflas, “Hastamız bize geldiğinde yaşamsal fonksiyonlarını kaybetmişti. Kalp masajı ve ilaçlı uygulamalarıyla hayata döndürme çalışmaları olumlu sonuç vermedi. Hastamızı kaybettik” dedi.
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