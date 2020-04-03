Samanyolu Haber /Politika / Eski milletvekili Korona'dan hayatını kaybetti /03 Nisan 2020 18:21

Eski milletvekili Korona'dan hayatını kaybetti

Eski milletvekili Yusuf Kenan Sönmez, Koronavirüs tedavisi gördüğü Balıkesir'in Edremit ilçesinde hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin (SHP) eski milletvekili Yusuf Kenan Sönmez, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Sönmez, 25 Mart'ta Koronavirüs testinin pozitif çıktığını Balıkesir Devlet Hastanesi'nde tedavi olduğunu açıklamıştı.

BARIŞ YARKADAŞ DUYURDU

72 yaşındaki Sönmez'in bugün saat 16:00 sularında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Haberi sosyal medya adresinden paylaşan gazeteci Barış Yarkadaş, "Bir süredir Balıkesir -Edtemit'te Covid-19 tedavisi gören Kenan Abi'yi hep mücadeleci kişiliği ile hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Sönmez bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul il başkan yardımcılığı görevini ifa etmişti. 
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