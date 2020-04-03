Eski milletvekili Korona'dan hayatını kaybetti

Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin (SHP) eski milletvekili Yusuf Kenan Sönmez, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.





Sönmez, 25 Mart'ta Koronavirüs testinin pozitif çıktığını Balıkesir Devlet Hastanesi'nde tedavi olduğunu açıklamıştı.





BARIŞ YARKADAŞ DUYURDU





72 yaşındaki Sönmez'in bugün saat 16:00 sularında hayatını kaybettiği duyuruldu.





Haberi sosyal medya adresinden paylaşan gazeteci Barış Yarkadaş, "Bir süredir Balıkesir -Edtemit'te Covid-19 tedavisi gören Kenan Abi'yi hep mücadeleci kişiliği ile hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.





Sönmez bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul il başkan yardımcılığı görevini ifa etmişti.

