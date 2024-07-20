Eski milletvekili sokak ortasında öldürüldü

Ukrayna’da milliyetçi kimliğiyle tanınan eski milletvekili Iryna Farion, silahlı saldırıda öldürüldü.



Aynı zamanda dilbilim profesörü olan Iryna Farion’ın katil zanlısının yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.



Lviv kentinde saldırının yaşandığı bölgedeki kameraların elektrik kesintisinden etkilendiği bildirilirken saldırganın kimliğinin tespit edilemediği öğrenildi.



Polis cinayet ihtimalini de araştırırken Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, büyük bir polis operasyonunun sürdüğünü söyledi.



Cumhurbaşkanı, Rusya’nın da dahil olduğu senaryolar dahil araştırmanın çok yönlü bir şekilde devam ettiğini bildirdi.



Farion, "Rusça konuşanların çenesinin kırılması gerektiğini" savunuyordu. Sözleri büyük tepki çeken eski milletvekili, dil tercihlerine göre nefreti körüklenmekle eleştirilmişti.