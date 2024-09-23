Samanyolu Haber /Gündem / Eski milli basketbolcu evinde ölü bulundu /23 Eylül 2024 16:48

Eski milli basketbolcu evinde ölü bulundu

Kalesija polisi eski milli basketbolcu Asım Pars'ın cansız bedeninin evinde bulunduğu açıklandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bilgiyi doğruladı.

SHABER3.COM

Eski milli basketbolcu Asım Pars, Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentindeki evinde ölü bulundu.

Kalesija polisinden yapılan açıklamada, Bosna Hersek asıllı Türk basketbolcu Pars'ın cansız bedeninin evinde bulunduğu belirtilirken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de bu bilgiyi doğruladığı ifade edildi.

Basketbol kariyerine 1992'de Bosna Hersek'in Sloboda takımında başlayan 1976 doğumlu Pars, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında Türkiye'ye geldi.

Eski milli basketbolcu Pars, Türkiye'de Galatasaray, Tuborg Pilsener, Ülkerspor, TOFAŞ, Fenerbahçe, Efes Pilsen, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Mersin Büyükşehir Belediye ve Erdemirspor gibi takımlarda forma giydi.

Asım, 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan Türk Milli Takımı'nın kadrosunda yer almıştı.
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