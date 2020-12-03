Samanyolu Haber /Gündem / Eski Milli Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz hayatını kaybetti /03 Aralık 2020 15:54

Eski Milli Eğitim Bakanı Nevzat Ayaz hayatını kaybetti

Eski Millî Eğitim bakanı Nevzat Ayaz tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti.

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Emniyet Müdürlüğü ve valilik görevlerinin akabinde Millî Savunma ve Millî Eğitim bakanlığı görevlerini üstlenen Nevzat Ayaz hayatını kaybetti. 

90 yaşında hayatını kaybeden Ayaz için yarın İstanbul'da cenaze töreni düzenlenecek. 

Ayaz'ın tedavi gördüğü Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nin başhekimi Dr. Mustafa Candan, “22 Kasım 2020 tarihinde hastanemize getirilerek septik şok tablosu ile genel yoğun bakıma alınan hastamız Nevzat Ayaz tüm müdahalelere rağmen bu sabah 06:33’te hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.” açıklamasını yaptı.

NEVZAT AYAZ KİMDİR?

Emniyet teşkilatında komiserlik ve müdürlük yapan Nevzat Ayaz, 17 Ağustos 1975'te Zonguldak’a vali olarak atandı. 

1979 yılı sonuna kadar Zonguldak’ta görev yaptıktan sonra 4 Aralık 1979'da İstanbul Valisi olarak görevlendirildi. 1988 yılına kadar İstanbul’da vali olarak görev yaptı. 

1991 yılının ekim ayında Doğruyol Partisi’nden (DYP) milletvekili oldu. Süleyman Demirel kabinesinde Milli Savunma Bakanı oldu. 

Daha sonra Tansu Çiller'in başkanlığı döneminde ise Milli Eğitim Bakanı olarak görevlendirildi.
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