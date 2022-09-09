Eski MİT’çi: Hande Fırat, Nuh Yılmaz ile 15 Temmuz’dan sonra da görüştü

Nordic Monitör’de yer alan habere göre, 15 Temmuz’dan hemen sonra gözaltına alınan bir MİT personelinin 2018 yılında avukatı aracılığıyla mahkeme kayıtlarına geçirdiği bilgileri yayınladı. Hande Fırat, dönemin MİT Basın Müşaviri Nuh Yılmaz ile defalarca görüşmüş.







MİT personelinin yazılı olarak avukatı Ayten İzmirli’ye verdiği mektupta Hande Fırat’ın kitabında yer verdiği ve Nuh Yılmaz’ın darbe girişimini Fırat’tan öğrendiğini gösteren kurgu konuşmayı manidar bularak araştırılması için mahkemeye dilekçe verdiği de ortaya çıktı.





MİT personeli mahkemede Nuh Yılmaz’ın birçok kereler “teşkilat usul ve metotlarını kullanarak” 15 Temmuz’dan önce Hande Fırat’la görüştüğünü belirtiyor ve kendi istihbarat tecrübelerine göre bu durumun Hande Fırat’ın MİT için görevlendirildiği anlamına geldiğini söylüyor.









MİT çalışanı, havuz medyasından bir gazeteci yerine kısmen nötr bir kanaldan birisinin özellikle seçilmesine dikkat çekiyor ve Fırat’ın 15 Temmuz gecesi bürokratik prosedürlerle uğraşmadan Erdoğan ile direk görüşebilmesinin önceden ayarlandığı anlamına geldiğini ekliyor.





DARBEDEN SONRA DA NUH YILMAZ İLE HANDE FIRAT GÖRÜŞTÜ

Darbe girişiminden sonra da Nuh Yılmaz ile Hande Fırat’ın düzenli olarak görüştüğünü iddia eden MİT personeli Hande Fırat’ın çalıştığı kurumda yükselişini de MİT ile olan bağlantısına bağlıyor.





2017 yılında Kuzey Irak’ta PKK tarafından kaçırılan MİT’in Yurtdışı Etnik Bölücü Faaliyetler Başkanı Erhan Pekçetin de görüntülü itiraflarında Hande Fırat’tan bahsetmişti.