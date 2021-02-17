Samanyolu Haber /Gündem / Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Öneş’ten Gara yorumu /17 Şubat 2021 17:06

Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Öneş’ten Gara yorumu

Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş, Gara operasyonu için “Başarısız” ifadesini kullandı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “müjde” açıklamasını hatırlatan Öneş, “PKK'nın önceden haber alabileceği, hassasiyetini artıracağı, yeni tedbirleri devreye sokabileceği bir gündem oluşturulmuştur” dedi.

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Eski Milli İstihbarat Teşkikatı (MİT) Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş, PKK’nin alıkoyduğu 13 kişiyi öldürmesiyle sonuçlanan Gara operasyonuyla ilgili önemli değerlendirmeler yaptı.

Independent Türkçe’den Ali Kemal Erdem’e konuşan Öneş, operasyonun sonuçları itibariyle başarısız olduğunu vurguladı.

Öneş, “Operasyonu nasıl değerlendiriyoruz?” sorusuna şu yanıtı verdi:


“Şeffaf olmayan bir durumla karşı karşıyayız. Olay kurtarma operasyonu mudur yoksa PKK tehdidinin hissedildiği bölgelere yönelik genel bir operasyon mudur? Devlet yetkililerinin yaptığı açıklamalarda 13 kişinin PKK'nın elinde olduğu, Gara bölgesinde bulundukları ifade edilmiştir ve bir kurtarma operasyonu olduğu açık bir şekilde açıklanmıştır. Bir kurtarma operasyonu ise çok hassas bir operasyondur. Hiçbir şekilde PKK’nın, yani tehdit olan örgütün hissedemeyeceği tarzda özel çalışmalarla, bu konuda yetiştirilmiş timlerin harekatı ile başarılacak bir olaydır. Ve insan kurtarma meselesinde kurtarılacak kişilerin sağlığı en önde gelen bir konudur.”

‘OPERASYONUN YAPILACAĞI İMA EDİLDİ’

‘Operasyon yapılacağı ima edilerek, PKK'nin yeni tedbirler alabileceği bir gündemin oluşturulduğunu’ kaydeden Öneş, “Ayın 10'unda yapılan operasyonun başlayacağı önceden ima edilmiş ve bizzat cumhurbaşkanı tarafından bir müjde verileceği konusu gündeme getirilmiş. Ve hava harekatı ile desteklenen bir kara harekatı başlatılmıştır. Yani PKK'nın önceden haber alabileceği, hassasiyetini artıracağı, yeni tedbirleri devreye sokabileceği bir gündem oluşturulmuştur” yorumunu yaptı.

Öneş ayrıca, “O zaman bir kurtarma harekatının böylesine özensizlikle yapılması doğru değildir, düşünülemez. Olayda şeffaf bilgilere sahip olmadığımız için konunun hassasiyeti içerisinde yorum yapmakta zorlanıyor tüm uzmanlar” ifadelerini kuşşandı.
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