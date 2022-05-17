Eski MİT'çiden çirkin itraf

BizimTv'den Burcu Uğur'un gündeme dair sorularını yanıtlayan Doç.Dr. A. Burak Darıcılı, MİT'in yurtdışından sözde 'operasyonlar'la Türkiye'ye getirdiği Gülen hareketi mensuplarının yasal yollarla getirilmediğini söyledi.





Doç.Dr. A. Burak Darıcılı, yayına katılan gazeteci Şaban Sevinç'in, ''MİT, neden Amerika'dan Almanya'dan bir tane (bile cemaat üyesini) getiremez?' sorusuna cevap olarak, 'Şu anda yurtdışında konjektür gereği böyle bir şey yapmak mümkün değil. Afrika ülkeleri ise zayıf devletler rüşvet vererek hallediyorsunuz ama bunu Almanya'da yapmanız pek mümkün değil, orada yerel işbirlikçiler kullanılıyor, böyle bir faaliyet yapmanız mümkün değil. Böyle bir örtülü faaliyeti yaparken deşifre olursanız uluslararası hukuk nezdinde çok büyük sıkıntı yaşarsınız. Bu o ülkenin içi işlerine müdahale anlamına gelir' dedi.







Şaban Sevinç'in ''İyi de rüşvet vererek ben de getiririm, giderim Gana'ya, parayı bavulla koyarım önlerine, alır gelirim'' demesi üzerine Doç.Dr. Darıcı 'Bu kadar küçümsemeyin, kime rüşvet vereceğinizi tespit etmek de önemli(!)' dedi.