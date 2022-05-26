Eski Moldova Cumhurbaşkanı Dodon'a verilen ceza belli oldu

Sputnik Türkiye'de yer alan ve Alexander Vilf imzası taşıyan habere göre Moldova’nın başkenti Kişinev’de, vatana ihanetle suçlanan eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon’un mahkeme kararıyla 30 gün süreyle tutuklandığı belirtildi. Moldova’nın başkenti Kişinev’de, vatana ihanetle suçlanan eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon’un mahkeme kararıyla 30 gün süreyle tutuklandığı belirtildi.





Moldova’da mahkemede eski Cumhurbaşkanı Dodon için 30 gün tutuklama kararı verdi.





Moldova’nın başkenti Kişinev’de, vatana ihanetle suçlanan eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon’un mahkeme kararıyla 30 gün süreyle tutuklandığı belirtildi.





Mahkemenin karar metninde, Kişinev Mahkemesi’nin, savcıların talebi üzerine Eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon’a yönelik 30 gün ev hapsi şeklindeki önleyici tedbir alınması kararı verdiği ifade edildi.





Dodon: Bu bir siyasi sipariş





Mahkeme kararından sonra basın mensuplarına açıklama yapan Dodon, “Bana karşı açılan dava siyasi. Bu, Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun siparişi. Dosyama, 53 savcıdan oluşan bir grup bakıyor. Bu grup, Maia Sandu’nun onayıyla ABD Büyükelçiliği tarafından yönetiliyor. Bu, muhalefeti etkisiz hale getirme amacıyla açılan siyasi bir dava” ifadesini kullandı.







