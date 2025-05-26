Samanyolu Haber /Gündem / Eski müftüden, Özgür Özel'e açık tehdit: 'Sana tokadı ben atacağım bekle' /26 Mayıs 2025 12:07

Eski müftüden, Özgür Özel'e açık tehdit: 'Sana tokadı ben atacağım bekle'

Sosyal medyada yaptığı Volkan Konak paylaşımlarıyla dikkat çeken ve Kocaeli'ne "sürülen" eski Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, CHP lideri Özgür Özel’i hedef aldı. Mehmetalioğlu, “Sana tokadı ben atacağım, bekle” ifadelerini kullandı.

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Yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin sosyal medyadan "Sahnede gebermiş" ifadelerini kullanan eski Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu bu kez de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı.

Mehmetalioğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Sana tokadı ben atacağım bekle" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Diyanet'in hakkında soruşturma başlattığını açıkladığı ancak Kocaeli’ye vaiz olarak atanan Mehmetalioğlu'na Volkan Konak'a yönelik ifadeleri sebebiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel de mitinglerde tepki göstermişti.

"SEN DAHA TOKAT YEMEDİN"
Mehmetalioğlu, son paylaşımında Özgür Özel'i hedef aldı.

Ahmet Mehmetalioğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ey Özgür Özel. Koruma zırhının arkasından atmak kolay. Koruma ordunu yanına almadan (gerçi bir işe yaramıyorlar yine tokadı yiyorsun da) buyur gel Fatih'teyim. Nasıl yırtıyorsun ağzımı bi görelim. Sen ecza dükkanında fiş yırtmaktan bile acizsin. Kartondan başkan. Sen daha tokat yemedin. Sana tokadı ben atacağım bekle."
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