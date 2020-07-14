Eski NASA çalışanı Gölge, Amerika'da

2019 yılı mayıs ayında tahliye edilen ve geçen ay Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) dönen Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) çalışanı Serkan Gölge, Türkiye’deki hapis günlerini The New York Times gazetesine anlattı.





15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünden sonra, Hizmet Hareketi gönüllüsü olmakla suçlanan ve cebinden çıkan 1 dolarlara istinaden tutuklanan Gölge'ye yakın akrabalarının "CIA’e çalışıyor." iftirası attığı ortaya çıkmıştı.





Gölge, darbeden kısa süre sonra ailesiyle tatilde olduğu memleketi Hatay’dan Amerika’ya dönmek isterken havalimanında gözaltına alınmıştı.





8 KİŞİLİK KOĞUŞTA 32 KİŞİ KALDI





14 günlük gözaltı sırasında avukatının kendisine, “Profile uyuyorsun. Masum olup olmadığının bir önemi yok. Seni bırakmazlar.” dediğini aktaran Gölge çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.





Hatay’daki cezaevinde, 8 kişilik koğuşta 32 kişi kaldı. Yerdeki bir battaniye üzerinde uyuyan Gölge, kısa süre sonra bronşite yakalandı ve tek kişilik hücreye alındı.





Serkan Gölge yaklaşık 4 yıl sonra yeniden Amerika'ya döndü.





Gölge o günlerde yaşadıklarını, “Çok küçük bir hücreydi. Güneş ışığını çok az görüyordu ve gardiyanlar beni sadece bir saatliğine dışarı çıkarıyordu. Ve o hücrede, o küçük tek kişilik yerde, üç yıl kaldım.” sözleri ile aktardı.





Gölge kendisi hakkında istenen 15 yıllık hapis cezasından sonraki ruh hâlini ise şu sözlerle anlattı: “O an 'Buradan artık çıkamayacağım' diye düşündüm. Psikolojik bir çöküştü, uzun süre ağladım.”





AKRABASI "PİŞMANIM" DİYEREK İFTİRA ATTIĞINI İTİRAF ETTİ





Dava dosyasına giren isimsiz ihbarın sahibinin, kız kardeşine düşmanlık besleyen bir akrabanın sözleri olduğu ortaya çıkmıştı. Daha sonra bu akraba mahkemede kendi söylediklerini yalanlamıştı.





Fatih Üniversitesi’nde okuduğu ve Bank Asya’da hesabı olduğu için savcı, bu “deliller” üzerine yoğunlaşmıştı.





Gölge hukukun nasıl ayaklar altına alındığını şöyle özetledi: “1 dolarlık banknot, isimsiz bir ihbar ve bir banka hesabı. Bunun neresi terörizm? Kimse açıklayamıyor, fakat sanırım Türkiye’de yasalar ve mahkemeler hâlâ böyle işliyor.”





Gölge “Ben bu organizasyonun bir parçası değilim. (Darbede) hayatını kaybedenler için çok üzgünüm. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Şiddet hiçbir zaman çözüm değildir. Ben her zaman demokrasiye inandım ve şu anda elimizdeki en iyi çözüm bu.” dedi.





MASUM İNSANLAR HAPSE ATILDI





Gölge bununla birlikte Türkiye’nin darbeden sonra gerçek sorumlular yerine binlerce alakasız kişiyi hapsederek gerçek bir demokrasi olma yolunda fırsat teptiğini de ifade ediyor.





Gölge hapishanede kendisiyle birlikte kalan eski bir hâkimin, “Senin hakkında en azından düzmece de olsa delil var, fakat ben niye tutukluyum? hâlâ anlamadım.” dediğini aktarıyor.





Gölge, açık havaya çıktığında karşılaştığı bir eski tuğgeneralin darbeye karşı olduğu hâlde darbeyi planladığı iddia edilenlerin listesinde adı geçtiği için ömür boyu hapis cezası aldığını da kaydetmiş.





Amerikan vatandaşı olan NASA çalışanı için ABD yönetimi de çeşitli temaslarda bulundu. Önce suçlamaların seviyesi düşürüldü, geçen yıl mayıs ayında da tahliye edildi.





Fakat önce ülser tedavisi görmesi gerektiği için, akabinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle Amerika'ya dönmeleri nisan ayını buldu.





"EŞİM VE ÇOCUKLARIM TEKRAR AYNI ŞEYLER OLACAK DİYE KORKTU"





Son seyahatinde pasaport kontrolünde 40 dakika geçiren Gölge, eşi Kübra ve iki çocuğunun bu sürede ağlamaya başladıklarını, tekrar aynı şeyleri yaşamaktan korktuklarını söylüyor.





Teksas eyaletinin Houston şehrinde ikamet eden ve iş başvuruları ile ev arayışı içinde olan Gölge, “Dört yıllık hayatım, üç yılı hapiste, geri gelmeyecek. Fakat hayat böyle. Bazen kaybeder, bazen kazanırsın.” dedi.