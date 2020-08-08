İki kardeş katliam yaptı!

Sakarya'nın Erenler ilçesinde Serkan Çiftçi (29), ayrıldığı nişanlısının başkasıyla nişanlandığını öğrenince evi basıp, eski nişanlısı, annesi ve babası ile genç kızın nişanlısını tabancayla vurarak yaraladı.





Serkan Çiftçi’nin kardeşi Mümin Çiftçi ise aracıyla olay yerine giderken, kırmızı ışıkta "yavaş kalkış yaptı" diye arabanın sürücüsü ile yanındaki kişiyi silahla vurarak öldürdü.





Dün gece saatlerinde Sakarya’nın Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi’nde Serkan Çiftçi, eski nişanlısı Merve Nimet Ş.’nin (24) nişanlandığını öğrendi.





ESKİ NİŞANLISI İLE 3 KİŞİYİ VURDU





Tabancasını yanına alan Serkan Çiftçi, genç kızın evini bastı. Serkan Çiftçi, burada Merve Nimet Ş. ile onun annesi Melahat Ş. (44), babası Kurtuluş Ş. ve genç kızın yeni nişanlısı Hüseyin D.’ye (26) kurşun yağdırdı.





Çiftçi saldırının akabinde kaçarken, yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.





Merve Nimet Ş.’nin kız kardeşiyle evli olan Mümin Çiftçi, ağabeyi Serkan'ın, baldızını, kayınvalidesi ve kayınpederini vurduğunu öğrenince araba ile olay mahalline gitmek için yola çıktı.





KARDEŞİ DE KIRMIZI IŞIKTA 2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ





Mümin Çiftçi, Küpçüler Mahallesi’ne geldiğinde kırmızı ışıkta duran arabanın sürücüsü Resul Ankıt’ın (26) yavaş kalkış yapmasına sinirlendi.





Arabadan inen Mümin Çiftçi, Resul Ankıt ve yanındaki Davut Bilgin’e (29) silahla ateş etti. Resul Ankıt olay yerinde, Davut Bilgin ise kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.





Polis, Mümin Çiftçi’yi yakalayarak gözaltına aldı. Serkan Çiftçi’nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.