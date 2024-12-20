Samanyolu Haber /Dünya / Eski öğrenci dehşet saçtı! İlkokulda bıçaklı saldırı /20 Aralık 2024 19:12

Eski öğrenci dehşet saçtı! İlkokulda bıçaklı saldırı

Hırvatistan’da bir ilkokulda bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırıda 7 yaşındaki bir öğrenci hayatını kaybederken, yaralanan 5’i çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Okulun eski bir öğrencisi olduğu belirtilen saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de bir ilkokulda bıçaklı saldırı meydana geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 19 yaşındaki bıçaklı şahsın yerel saatle 09.50'de okula girdiği, bir öğretmene ve birkaç öğrenciye saldırdığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, olayda 7 yaşındaki bir öğrencinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırıda yaralanan 5’i çocuk 7 kişinin hastaneye kaldırıldığı, bir öğretmenin hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi.

OKULUN ESKİ ÖĞRENCİSİYMİŞ

Yerel medyada okulun eski bir öğrencisi olduğu belirtilen saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.
Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç konuyla ilişkin açıklamasında, yaşananlardan dolayı dehşete düştüğünü ifade ederek hayatını kaybeden öğrencinin ailesine baş sağlığı diledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eski öğrenci dehşet saçtı! İlkokulda bıçaklı saldırı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:15:48