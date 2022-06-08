Samanyolu Haber /Dünya / Eski öğretmen, IŞİD'in kadınlar taburu lideri olduğunu itiraf etti /08 Haziran 2022 08:19

Eski öğretmen, IŞİD'in kadınlar taburu lideri olduğunu itiraf etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde eski bir kadın öğretmen, Irak Şam İslam Devleti'nde (IŞİD) tamamı kadınlardan oluşan bir savaş taburuna liderlik edip ABD'ye karşı saldırı planladığı yönündeki suçlamaları kabul etti.

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Euronews'in haberine göre, Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Allison Fluke-Ekren adlı eski öğretmenin 2011 ile 2019 yılları arasında Suriye, Libya ve Irak'ta "terörle ilgili faaliyetlerde" bulunduğunu itiraf ettiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, "Fluke-Ekren'in, Hatiba Nusaybah olarak adlandırılan bir IŞİD askeri taburunun lideri ve organizatörü olarak görev yaptığı, burada kadınlara otomatik ateşlemeli AK-47 saldırı tüfekleri, el bombaları ve intihar kemerlerinin kullanımı konusunda eğitim verdiği, aralarında 10-11 yaşlarında olan 100'den fazla kadın ve genç kıza Suriye'de IŞİD adına askeri eğitim verdiğini kabul etti" denildi.


Kendisi gibi Ensar el-Şeria üyesi olan eşi ile birlikte 2012'de Bingazi'de saldırıya uğrayan ABD diplomatik misyonundan belgeler çalan ikilinin bu metinleri örgüt için özetlediği de açıklamada öne çıkan diğer bir detay. Bakanlık çiftin Türkiye'nin ardından Suriye'ye gittiğini ve Amerikalı kadının eşinin burada IŞİD'e bağlı bir keskin nişancı grubunun lideri olduğunun tespit edildiği de kayıtlara geçti. Tamamı kadın savaşçılardan oluşan taburu ise 42 yaşındaki kadının 2016'da kurduğu ifade ediliyor.

Fluke-Ekren, 2019'da IŞİD'in yenilmesinin ardından Suriye'de yakalandı. Yeri gizli tutulan bir noktadan 28 Ocak'ta ABD'ye getirilen kadın, "terör örgütüne destek vermekten" 20 yıl hapis cezası istemi ile yargılanmaya başladı.

Eski öğretmen ile ilgili mahkeme kararı 25 Ekim'de verilecek.
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