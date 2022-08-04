Samanyolu Haber /Gündem / Eski ÖSYM Başkanı skandalı görmedi: "Birileri başarımızdan rahatsız olmuş" /04 Ağustos 2022 09:52

Eski ÖSYM Başkanı skandalı görmedi: "Birileri başarımızdan rahatsız olmuş"

KPSS'de soru sızdırma iddiaları üzerine görevden alınan eski ÖSYM Başkanı Halis Aygün, yaptığı ilk açıklamada skandal sözlere imza attı.

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ÖSYM tarafından yapılan 2022 KPSS’de kopya iddiaları üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görevden aldığı ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den ilk açıklama geldi.

Bizim Yaka Kocaeli gazetesine konuşan Aygün, 4 yıllık görev süresinin tamamlanmasına bir ay kala itibar suikastı yapıldığını söyledi.

"BİRİLERİ BAŞARIMIZDAN RAHATSIZ OLMUŞ"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla inceleme başlatılan ÖSYM’nin eski başkanı Prof. Dr. Aygün, “4 yıl süreyle özveriyle çalıştık. Her hafta sonu yılda yaklaşık 10 milyon kişinin katıldığı sınavlarda en küçük bir iddiaya meydan vermedik. Birileri başarımızdan rahatsız olmuş olacak ki düğmeye bastı. Kimseye kırgın değilim üzgünüm” dedi.

 KOÜ’YE GERİ DÖNECEK
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunca başlatılan inceleme sonuna kadar Ankara’da kalacağını belirten Prof. Dr. Aygün, “Ben 4 yıl önce Kocaeli Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı idim. İncelemenin tamamlanıp, raporun açıklanmasını ardından üniversiteme döneceğim, akademisyen olarak çalışacağım” şeklinde konuştu.
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