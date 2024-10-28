Eski Özel Harekat başkanına 'silah üretme' suçlaması

Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olduğu dönemde 7 yıl boyunca Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanı olarak görev yapan Selami Türker hakkında, silah ürettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.





Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre 14-28 Mayıs tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri'nin ardından yeniden seçilen Recep Tayyip Erdoğan, kabinede değişikliğe gitti. Erdoğan'ın yaptığı en dikkat çekici atamalardan biri de İçişleri Bakanlığı koltuğunda yaşandı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 2016 yılının eylül ayında oturduğu İçişleri Bakanlığı koltuğunu 7 yıl boyunca koruyan Süleyman Soylu, AK Parti'den İstanbul Milletvekili seçildi. Yeniden bakanlık görevi verilmeyen Soylu'nun yerine, bürokrasi kökenli Ali Yerlikaya getirildi.





2011’DE ÖZEL HAREKATTAN ‘TASFİYE’

6 Haziran 2023'te koltuğa oturan Yerlikaya'nın attığı en önemli adımlardan biri, 52 ilin emniyet müdürünün değiştirilmesiydi. Emniyetteki en dikkat çekici değişiklik ise Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda yaşandı. Uzun yıllar görev yaptığı Özel Harekat'tan 2011 yılında, tasfiye edilen Selami Türker, 17-25 Aralık Operasyonları'ndan hemen sonra İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı olmuştu.





7 YIL GÖREV YAPTI, YERLİKAYA’DAN SONRA MERKEZE ÇEKİLDİ

Daha sonra polis başmüfettişi olarak görevine devam eden Türker, 2016 yılında Soylu İçişleri Bakanı olduktan hemen sonra Emniyet Teşkilatı'nda yaşanan görev değişiklikleri sırasında, Özel Harekat Daire Başkanlığı görevine getirildi. 7 yıl boyunca görevini sürdüren Türker, Yerlikaya'nın göreve gelmesinin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü emrine çekilerek, yerine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptüğü fotoğraf karesiyle gündem olan Süleyman Karadeniz getirildi.





YENİ ATAMADAN SONRA SORUŞTURMA

Türker'in görevinin sona ermesinden yaklaşık 2 ay sonra, hakkında bir soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Soruşturma, Özel Harekat Daire Başkanlığı 1. Taktik Operasyon Şube Müdürlüğü poligonunda bulunan tek katlı bir binada yapılan incelemelerde, bakım ve onarım için kullanılan yedek parçalar ve teçhizatın yanı sıra tamiratın dışında silah ve fişek yapımında, namlu açma işlemlerinde kullanılacak araçların bulunduğu iddiasıyla başlatıldı.





Geçmişte yaşanan çatışmalarda gazi olan iki personelin, Türker döneminde silah onarımı ve bakımında görevlendirilmesi üzerine hazırlandığı belirtilen tek katlı binada atölyenin kilidi değiştirildikten sonra tutulan tutanakla başlatılan soruşturmayla ilgili, geçen ay polis başmüfettişi bir rapor hazırladı.





KINAMA CEZASI TALEP EDİLDİ

Soruşturmaya Türker'in yanı sıra, dönemin 1. Taktik Operasyon Şube Müdürü ve Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı da dahil edildi. Raporda söz konusu personel silah üretmekle suçlandı. İhraç istemiyle başlatılan soruşturmada, polis başmüfettişinin hazırladığı rapora göre, Türker, yardımcısı ve şube müdürünün 'görev sırasında mevzuat veya talimatlarla yasaklanan davranışlarda bulundukları' belirtilerek kınama cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.