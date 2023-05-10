Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın tutuklanması çok sayıda kentte protesto ediliyor

BBC'de yer alan habere göre hakkındaki suçlamaların "siyasi" olduğunu söyleyen Han, mahkemede kefaletle karşılığı tutuksuz yargılanmasını talep edecekti.



Sosyal medyada, zırhlı araçlardan çıkan paramiliter güçlerin Han'ı tutukladıkları sırada çekilmiş görüntüler yayımlandı.



Han'ın lideri olduğu Pakistan Adalet Hareketi'nin yetkilileri, destekçilerine sokaklara dökülme çağrısı yaptı.



Başkent İslamabad'da polis, dörtten fazla kişinin bir araya gelmesini kısıtladı. Buna rağmen çok sayıda kentte protestocular yol kesti.



İslamad'a giriş-çıkışlarda kullanılan bir otoyol da protestocular tarafından trafiğe kapatıldı. Olay yerindeki BBC muhabiri, etrafta kolluk kuvvetlerine rastlamadı.



BBC'ye konuşan Han'ın sözcüsü Rauf Hasan, tutuklamanın "ülkeyi kaos ve anarşiye sürükleyebileceği" uyarısında bulundu:



"Ülkede ekonomik kriz, siyasi kriz ve hayat pahalılığı krizi varken böyle bir şey yapmanın yaratabileceği şiddet olaylarından endişe ediyorum."



Han, geçen yıl Nisan ayında Meclis'te yapılan güven oylamasını kaybetmişti.



Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, başbakan seçilmişti.



Başbakan olduğu 2018-2022 yılları arasında, yabancı devlet görevlileri tarafından verilen resmi hediyeleri satmakla suçlanan ve suçlamaları reddeden Han ise erken seçim yapılması gerektiğini söylüyor.



Han, Mart ayında da mahkemeye çağrılmış ancak İslamabad'da güvenlik güçleri ve eski başbakanın destekçileri arasında çatışma çıkmıştı.



Olaylar üzerine duruşma ertelenmiş ve eski başbakanın evine dönmesine izin verilmişti.



Han, hükümet erken seçime gitmediği gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı. Han, Vezirabad'da 3 Kasım 2022'de konvoyuna ateş açılması sonucu yaralanmıştı.



Han önceki gün Başbakan Şahbaz Şerif, İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ve İstihbarat Başkan Yardımcısı Tümgeneral Faisal Nasir’in "kendisine yönelik suikast planının arkasında olduğunu" iddia etmişti.



Pakistan ordusundan dün yapılan açıklamada, Han'ın iddiaları "sorumsuzca ve asılsız" olarak nitelendirilmişti.