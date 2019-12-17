Eski Pakistan lideri Müşerref’e idam cezası

İslamabad'da kurulan özel yetkili mahkeme, ikiye karşı bir oyla eski generalin idam cezasına çarptırılmasına karar verdi.1999 yılında askerî darbe ile iktidara gelen Müşerref, 2001-2008 yılları arasında Cumhurbaşkanı olarak ülkeyi yönetmişti.





Müşerref, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde yaşıyor. 2016 yılında sağlık sorunları yaşayan Müşerref’e tedavisine devam edebilmesi için yurtdışına çıkış izni verilmişti.





BBC Türkçe’nin haberine göre Müşerref, 2007 yılında olağanüstü hâl ilan ederek anayasayı askıya alıp kendi görev süresini yasalara aykırı biçimde uzatmakla suçlanıyordu.





Bu nedenle Müşerref hakkında görevden azil süreci başlatılmıştı. Ancak Müşerref azledilmeden önce 2008'de istifa etmişti.Müşerref'in darbeyle devirdiği Navaz Şerif, 2013 yılında seçimleri kazanıp Başbakan olunca, eski general Müşerref hakkında dava açmıştı. 2014 yılında ise Müşerref "vatana ihanetle" suçlanmıştı.