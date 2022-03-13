Eski Rus bakandan olay iddia: Kremlin'den bazı isimler Putin'e darbe yapabilir

Ukrayna'nın işgalinin uzadığı ve başarısız olduğu gerekçesiyle Rusya'da eleştirilerin odağındaki Putin için dikkat çeken bir iddia geldi...







"PUTİN DARBE İLE DEVRİLEBİLİR"





Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Rusya Federasyonu’nun ilk Dışişleri Bakanı olan Andrey Kozirev, Ukrayna işgali nedeniyle ülkede Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik bir darbe olasılığı olduğunu savundu.





Eski Devlet Başkanı Boris Yeltsin döneminde dışişleri bakanlığı koltuğunda oturan Kozirev, “Dünyada yalnız kalan, ülkesini sert yaptırımlara maruz bırakan ve Ukrayna'da askeri anlamda başarısız olan” Putin'in ağır bedel ödeyebileceğini söyledi. Kremlin'de bazı isimlerin darbe planları yapacağına inandığını belirten Kozirev, siyasi geleceğini tehlikeye atan Putin'in “silahlı askerler eşliğinde mezara gidebileceğini ya da emekliliğe zorlanabileceğini” kaydetti.





“RUSYA TARİHİ BEKLENMEDİK SONUÇLARLA DOLU”





Eski bakan, “Birçok Rus çarı öldü, bir çoğu bir şekilde görevden uzaklaştırıldı. Sovyetler Birliği döneminde bile çeşitli yollar vardı. Stalin'in zehirlendiği, Kruşçev'in Kremlin'de çıkarıldığı söylenir. Putin'e karşı büyüyen direnişin ve memnuniyetsizliğin de bir şekilde ortaya çıkacağını düşünüyorum. Rusya tarihi beklenmedik sonuçlarla dolu” dedi.





Şu anda ABD'de yaşayan 70 yaşındaki eski Rus bakan, Ukrayna'da birkaç kent alınsa bile bu savaşta Putin'in zafer kazanmasının imkansız olduğunu belirterek “Çünkü halka karşı savaşıyor” diye konuştu.





1979-1989 arasındaki Sovyet-Afgan savaşının çok önemli bir deneyim olduğunu ifade eden Kozirev, “İlk başta Sovyetler kazanıyor gibiydi, sonra Batı Stinger füzeleri verdi ve Sovyetler yenilgiye uğradı” ifadelerini kullandı. Kozirev, Putin'in nükleer silah kullanacağını asla düşünmediğini söyledi.





Kozirev, Ukrayna'daki işgalin ilk haftasında sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, “Rus diplomatları istifa etmeye çağırıyorum. Sizler profesyonelsiniz, ucuz propagandacılar değilsiniz. Ben dışişleri bakanlığında çalışırken meslektaşlarımla gurur duyardım. Ancak Ukrayna’daki kanlı kardeş savaşını desteklemek imkansız” ifadelerini kullanmıştı.