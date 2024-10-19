Samanyolu Haber /Gündem / Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun hastanesinde gergin bekleyiş /19 Ekim 2024 22:27

Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun hastanesinde gergin bekleyiş

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında iddianame hazırlanan ve bakanlık tarafından ruhsatı iptal edildiği açıklanan eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun Avcılar’daki hastanesi Özel Avcılar Hospital’da, yakınları yatan bebeklerini almak için beklemeye başladı. Bebeklerini almak için bekleyenler zaman zaman hastane görevlileri ile tartıştı.

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İstanbul Avcılar’da eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na ait olan özel hastanede tedavi görenlerin yakınları, yenidoğan skandalının ardından endişeye kapıldı. Özellikle yenidoğan ünitesinde tedavi gören bebeklerin yakınları, yavrularının en kısa sürede alarak tam donanımlı ambulanslarla başka hastanelere sevk edilmesini isterken, hastane yönetiminin bekleyenleri yatıştırma çabası sonuç vermedi.

Yapılan başvurulara rağmen İl Sağlık Müdürlüğü’nün söz konusu hastanelerde tahliye operasyonu için hazırlık yaptığı, bebeklerin sağlık durumuna uygun hastane ve ambulans organizasyonlarının yapıldığı belirtildi. Bazı aileler saatlerden bu yana beklediklerini belirtirken, ambulans gelmemesine tepki gösterdi.



"YOĞUN BAKIMA ALDILAR"

Ercan Gökdoğan, bebek ölümleri ile ilgili haberlerinin ardından tedirgin olduklarını söyledi. Gökdoğan, bebeklerinin 15 Ekim akşamı doğduğunu 2-2.5 saat yanlarında kaldığını, anne sütü emmediğini, solunum sıkıntısı çektiğini belirtirken, “Yoğun bakıma aldılar. Bugün dördüncü gün. Her gün akşam gelip çocuğumu görüyorum. Haberi görür görmez, annem ve kız kardeşlerimin ayrılmamasını söyledik. Şimdi sevkini istedik. Yoğun bakım ünitesindeki doktoru var. Evrak ve sevk bekliyoruz" dedi.
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