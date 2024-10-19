Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun hastanesinde gergin bekleyiş

Yapılan başvurulara rağmen İl Sağlık Müdürlüğü’nün söz konusu hastanelerde tahliye operasyonu için hazırlık yaptığı, bebeklerin sağlık durumuna uygun hastane ve ambulans organizasyonlarının yapıldığı belirtildi. Bazı aileler saatlerden bu yana beklediklerini belirtirken, ambulans gelmemesine tepki gösterdi.
"YOĞUN BAKIMA ALDILAR"
Ercan Gökdoğan, bebek ölümleri ile ilgili haberlerinin ardından tedirgin olduklarını söyledi. Gökdoğan, bebeklerinin 15 Ekim akşamı doğduğunu 2-2.5 saat yanlarında kaldığını, anne sütü emmediğini, solunum sıkıntısı çektiğini belirtirken, “Yoğun bakıma aldılar. Bugün dördüncü gün. Her gün akşam gelip çocuğumu görüyorum. Haberi görür görmez, annem ve kız kardeşlerimin ayrılmamasını söyledik. Şimdi sevkini istedik. Yoğun bakım ünitesindeki doktoru var. Evrak ve sevk bekliyoruz" dedi.