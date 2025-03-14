Samanyolu Haber /Gündem / Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç tutuklandı /14 Mart 2025 20:35

Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç tutuklandı

''Terör örgütü DHKP/C'ye finans sağladıkları'' suçlamasıyla gözaltına alınan eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, tutuklandı.

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İstanbul'da, DHKP/C silahlı terör örgütüne finans sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan, aralarında Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç ve bazı belediyelerde aktif olarak görev yapan kişilerin de bulunduğu 34 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şükrü Genç ve Melih Morsümbül'ün de dahil olduğu 26 şüpheli tutuklanma istemiyle 8 şüpheli ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç, Maltepe eski Belediye Başkan yardımcısı Haydar Battal ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın danışmanı Melih Morsümbül çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte finans sağlayan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda örgüte para aktaran şüpheliler belirlendi. Aralarında bazı belediyelerde aktif olarak görev yapan çok sayıda kişinin de bulunduğu 34 kişi yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Sarıyer eski belediye başkanı Şükrü Genç de bulunuyor.

Gözaltındaki 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sabah saat 08.00'de alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi.

26 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA İSTENDİ

DHKP/C terör örgütüne yönelik 2014/2015 yıllarında 4 İlçe Belediyesi tarafından terör örgütüne para aktarıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında, Maltepe eski Belediye Başkan yardımcısı Haydar Battal, Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Melih Morsümbül'ün de dahil olduğu 26 şüpheli tutuklanma istemiyle 8 şüpheli ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerin ifadelerini alan mahkeme, Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç, Maltepe eski Belediye Başkan yardımcısı Haydar Battal ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın danışmanı Melih Morsümbül'ün tutuklanmasına karar verdi. Diğer sanıkların ifadelerinin devam ettiği öğrenildi.
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