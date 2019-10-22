Eski savcı Dalkuş gözaltına alındı

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesiyle yayımladığı kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen eski savcı Mehmet Murat Dalkuş gözaltına alındı.





Edinilen bilgiyge göre İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün akşam saat 19:30 sıralarında eski savcı Mehmet Murat Dalkuş'u Esenyurt'ta gözaltına aldı.





YARGITAY 8'İNCİ CEZA DAİRESİ YARGILIYOR





Dalkuş, "suç uydurmak ve görevi kötüye kullanmak" iddiaları ile Yargıtay 8'inci Ceza Dairesi tarafından gıyaben yargılanıyordu.





Yargıtay 8'nci Ceza Dairesi, 8 Ekim'de yapılan duruşma sırasında Dalkuş ile Ergenekon Davası hâkimlerinden Sedat Sami Haşıloğlu hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.