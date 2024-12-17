Samanyolu Haber /Gündem / Eski savcı Okan Bato'ya hapis cezası: 8.1 milyon lirayı izah edemedi /17 Aralık 2024 23:27

Eski savcı Okan Bato'ya hapis cezası: 8.1 milyon lirayı izah edemedi

Adliyede kurduğu borsa ile hatırlanan eski İzmir Cumhuriyet Savcısı Okan Bato, yasal geliri ile örtüşmeyen 8.1 milyon lirayı izah edemedi.

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Eski İzmir Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Okan Bato, yasal geliri ile örtüşmeyen 8.1 milyon lirayı izah edemedi. Bato 3.5 yıl hapse mahkum edildi ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

HAKSIZ MAL EDİNDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Bato hakkında, İzmir’de 2019’da hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’nca (HSK) soruşturma başlatıldı. Kurduğu borsa ile haksız mal edindiği ve rüşvet aldığı iddia edildi. Önce başsavcılık görevinden alındı, ardından Antalya ve Erzincan’a tayin edildi. Bato ise emekli oldu.

YARGILAMA YARGITAY’DA TAMAMLANDI

Bir dönemin kudretli savcılarından Bato hakkında İzmir’de başlayan adli süreç, Yargıtay’da tamamlandı. Yargıtay 7. Ceza Dairesi’nin geçen 10 Ekim’de verdiği kararı T24’ten Tolga Şardan yazdı.

3.5 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Habere göre, Yargıtay 7. Ceza Dairesi heyeti, 10 Ekim’deki toplantısında Bato’yu haksız mal edindiği iddialarının kanıtlanması gerekçesiyle 3,5 yıl hapis ile 40 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Ancak aynı heyet; söz konusu cezayı, “cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası olumsuz lehine takdiri indirim nedeni” kabul etti. Sonuç olarak, Bato’ya haksız mal edindiği gerekçesiyle 2 yıl 11 ay hapis cezası ve 33 bin 333 lira adli para cezasına çarptırdı. Hükmün açıklaması geri bırakıldı.

ÜST AMİRLERİ İLE İSTİŞARE EDEREK GÖREV YAPTIĞINI AÇIKLADI

Bato, hakkındaki iddiaları reddetti. Soruşturma dosyasında yer alan savunmasında şunları söyledi:

“Hakkımdaki iddialar tamamen kurgu olup, özellikle her aşaması ama altını özellikle çiziyorum, her aşaması başta Sayın Bekir Bozdağ’a, Sayın Kenan İpek, Sayın Halil Koç ve Sayın Mehmet Yılmaz’a bilgi verilerek alınan Bayram Bozkurt ifadesi sonrası birilerinin şahsi kin ve intikam duygularının tatmini amacıyla cezalandırılmamın istenmesinin hangi terör örgütünün ekmeğine yağ süreceğini de takdirlerinize bırakıyorum. Ben kesinlikle herhangi bir suç işlemedim. Onurumla, şerefimle, namusumla bana tevdi edilen görevi tüm üst amirleri ile istişare ederek yetkimin alındığı güne kadar yerine getirdim.”
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