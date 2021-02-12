Eski savcıya dolandırıcılıktan hapis cezası

İstanbul'da Bakırköy Adliyesi'nde bir meslektaşını ve kâtibini dolandırdığı iddiasıyla "Nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 20 yıla kadar hapsi talep edilen eski savcı Tamer Can'ın yargılandığı davada karar çıktı.







İstanbul 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Tamer Can katılmadı. Müşteki katip Özcan D. duruşmada hazır bulundu.





TAMER CAN BAŞKA ŞAHISLARIN ÜZERİNE BAR AÇMIŞ





Özcan D. kovuşturmanın genişletilmesini talep ederek, "Sanık MERNİS adresinde ikame etmektedir. Bu sebeple uzlaşmacı dahi kendisiyle irtibat kuramamıştır. Kaçma şüphesi vardır. Bu sebeple hakkında yakalama kararı çıkartılmasını talep ediyorum. Olaya dahil olan bütün tanıkların beyanları alınmamıştır. Şöyle ki sanığın banka hesapları incelendiğinde birçok kişiye para göndermiş, başka şahısların üzerine bar açmış ve üç kişiyi kredi kartı çıkartmıştır. Başka şahıslara paralar aktarmıştır." dedi.







Mahkeme, dosyadaki deliller hüküm kurmak için yeterli görüldüğünden kovuşturmanın genişletilmesi taleplerinin reddine karar verildi.





"BÜTÜN BİRİKİMİMİ SANIĞA VERDİM"





Bunun üzerine yeniden söz alan müşteki Özcan D. "15 yıllık zabıt kâtibiyim. 41 yaşındayım. Bütün birikimimi sanığa verdim. Onun yüzünden halen borçlu durumdayım. Sanık kamu gücünü kullanarak beni kandırarak dolandırıcılık yoluyla paramı almıştır. Tüm bunlar dikkate alınarak hakkaniyete uygun bir karar verilmesini talep ediyorum." dedi.





Eski savcı Tamer Can meslektaşlarını dolandırdı.





Mahkeme heyeti, sanık Tamer Can'ı müşteki Özcan D'ye karşı "Basit dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 9 ay hapis ve 12 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdı. Sanık Can, Gökhan S'ye karşı ise 3 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Toplam hapis cezası 6 yıl 9 ay oldu.







TARLAYI ARSA VASFINA DÖNÜŞTÜRECEĞİM DEDİ, 500 BİN TL ALDI





İddianamede, eski savcı Tamer Can'ın müşteki savcı Gökhan S'den Dikili'de bir tarlanın, arsa vasfına dönüştürüleceğini söyleyerek 500 bin TL'yi aldığı, katip Özcan D.'den ise sigorta şirketinde tanıdığı olduğunu ve kendisine araç alabileceğini söyleyerek 202 bin TL para aldığı iddia ediliyordu.





Bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sanık Tamer Can ise "Kimseden dolandırma kastıyla para almadım. Almış olduğum paralar, arsa ve araba satın alınmasına yöneliktir. Kişilere olan borcumu kabul ediyorum." demişti.

