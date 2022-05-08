Samanyolu Haber /Dünya / Eski savunma bakanından Trump hakkında şok iddia: 'Meksika'ya füze atalım' /08 Mayıs 2022 12:16

Eski savunma bakanından Trump hakkında şok iddia: 'Meksika'ya füze atalım'

ABD'nin eski başkanı Donald Trump hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İddianın sahibi ise eski savunma bakanı Mark Esper. Yazdığı yeni kitapta Trump'ın Meksika'ya füze atma teklifinde bulunduğunu dile getiren Esper, başlangıçta Trump'ın şaka yaptığını sandığını belirtti.

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Eski ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ‘Kutsal Yemin’ (A Sacred Oath) adıyla yayınlanan yeni kitabında eski ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte çalıştıkları dönemde Beyaz Saray’da yaşananları anlattı.

Donald Trump’ın ülkenin güney sınırındaki uyuşturucu ticaretinden çok rahatsız olduğunu ve bundan Meksika’yı sorumlu tuttuğunu dile getiren Esper, 2020 yılının yaz aylarında eski Başkan’ın kendisine sıra dışı teklifte bulunduğunu yazdı.

ÖNCE ŞAKA ZANNNETTİ

Esper; Trump’ın, uyuşturucu laboratuvarlarını yok etmek için kendisine iki kez Meksika’ya füze atmayı önerdiğini iddia etti.

İlk duyduğunda Trump’ın şaka yaptığını düşündüğünü ancak yüzüne bakınca ifadesinden ciddi olduğunu anladığını söyleyen Esper; buna karşı çıktığını, Trump’ın ise “Birkaç Patriot füzesi ateşler, laboratuvarları havaya uçurabiliriz. Soran olursa da saldırıyı ABD’nin yapmadığını açıklarız” diyerek ısrar ettiğini belirtti.

 

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