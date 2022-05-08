Eski savunma bakanından Trump hakkında şok iddia: 'Meksika'ya füze atalım'

Eski ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ‘Kutsal Yemin’ (A Sacred Oath) adıyla yayınlanan yeni kitabında eski ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte çalıştıkları dönemde Beyaz Saray’da yaşananları anlattı.







Donald Trump’ın ülkenin güney sınırındaki uyuşturucu ticaretinden çok rahatsız olduğunu ve bundan Meksika’yı sorumlu tuttuğunu dile getiren Esper, 2020 yılının yaz aylarında eski Başkan’ın kendisine sıra dışı teklifte bulunduğunu yazdı.





ÖNCE ŞAKA ZANNNETTİ





Esper; Trump’ın, uyuşturucu laboratuvarlarını yok etmek için kendisine iki kez Meksika’ya füze atmayı önerdiğini iddia etti.





İlk duyduğunda Trump’ın şaka yaptığını düşündüğünü ancak yüzüne bakınca ifadesinden ciddi olduğunu anladığını söyleyen Esper; buna karşı çıktığını, Trump’ın ise “Birkaç Patriot füzesi ateşler, laboratuvarları havaya uçurabiliriz. Soran olursa da saldırıyı ABD’nin yapmadığını açıklarız” diyerek ısrar ettiğini belirtti.







