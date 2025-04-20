Eski TBMM Başkanvekiline büyük şok: Oğlu annesini öldürdü

İddialara göre,(TBMM eski başkanvekillerinden Fehmi Işıklar ve Gülay Işıklar'ın 28 yaşındaki oğlu C.I., henüz bilinmeyen bir nedenle annesine tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.





Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülay Işıklar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. ?





OĞLU TUTUKLANDI

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Gülay Işıklar'ı tabancayla vurarak öldüren bilgisayar mühendisi oğlu Can Işıklar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Işıklar, Aliağa Şakran Cezaevi'ne gönderildi.





OLAYDAN ÖNCE OTOMOBİLİ DERE YATAĞINA UÇMUŞ

Öte yandan, C.I.'nın olaydan önce otomobiliyle eve dönerken kaza yaptığı ortaya çıktı. Şüphelinin eve yaklaşık 1,5 kilometre mesafede kontrolünü yitirdiği otomobilinin dere yatağına uçtuğu, kendi imkanlarıyla aracı çıkaramayınca yürüyerek eve gittiği, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada da annesi Gülay Işıklar’ı öldürdüğü belirtildi.





İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin ilk ifadesinde, annesini kazara vurduğunu söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





3 PARTİDE GÖREV ALMIŞTI

1941 yılında Şanlıurfa'da doğan Fehmi Işıklar, sendikacılık kariyerinin ardından 1987 seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den (SHP) Bursa milletvekili olarak Meclis'e girdi. 1990 yılında SHP'den ayrılarak Halkın Emek Partisi'nin (HEP) kurucuları arasında yer aldı ve partinin genel başkanlığını üstlendi. 1991 seçimlerinde SHP'den Diyarbakır milletvekili seçilen Işıklar, bu dönemde TBMM Başkanvekilliği görevini yürüttü. Işıklar, SHP ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) genel başkan yardımcılığı görevlerinde de bulundu.