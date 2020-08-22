Samanyolu Haber /Spor / Eski teknik direktör hayatını kaybetti /22 Ağustos 2020 22:20

Eski teknik direktör hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Tamer Güney hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Fenerbahçe'de 2000-2003 yılları arasında altyapı koordinatörü olarak görev yapan, 2003 yılında ise Lorant'ın ayrılmasının ardından futbol A takım teknik direktörlüğü görevinde bulunan Tamer Güney hayatını kaybetti. 

Tamer Güney, Türkiye'de futbolun gelişmesinde önemli pay sahibi isimlerden biriydi.

Fenerbahçe yayımladığı taziye mesajda. "2000-2003 yılları arasında futbol altyapımızda koordinatör olarak görev yapan, 2003 yılında Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini bir süreliğine yürüten, milli takımda ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda üstlendiği çeşitli görevlerle Türk futboluna önemli katkılar sağlayan Tamer Güney'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhum Tamer Güney'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu da taziye mesajı yayımladı.
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