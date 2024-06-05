Samanyolu Haber /Gündem / Eski Trabzonspor yöneticisinin ofisine saldırı /05 Haziran 2024 13:02

Eski Trabzonspor yöneticisinin ofisine saldırı

İstanbul Kağıthane'de, eski Trabzonspor yöneticisi İbrahim Tüfekçi'nin iş yerine, kimliği belirsiz motosikletli kişiler tarafından 1 haftada 3 kez silahlı saldırı düzenlendi.

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Olay, dün saat 02.30 sıralarında Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir oto yıkamacıda meydana geldi.

Eski Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenilen İbrahim Tüfekçi'nin iş yerine, motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anında iş yerinin kapalı olduğu ve içeride kimsenin olmadığı öğrenildi.

1 HAFTA 3 SİLAHLI SALDIRI

Çok sayıda kurşun isabet eden iş yerinde hasar meydana geldi. İş yerine 1 haftada 3 kez silahlı saldırı yapıldığı öğrenildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan motosikletli kişilerce yapılan silahlı saldırılar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, iki kişinin motosikletle gelip iş yerini taradığı, isabet eden kurşunların kepenkleri geçip iş yeri içerisindeki duvarlara isabet ettiği görülüyor.

İkinci saldırı görüntüsünde ise, bir önceki silahlı saldırıda şüphelilerin havaya ateş açıp gittikleri görülüyor.
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