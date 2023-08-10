Eski Tuğgeneral Sönmezateş: 15 Temmuz’un planlayıcısı Hulusi Akar’dı





Gökhan Şahin Sözmezateş, 15 Temmuz akşamı İzmir’den Marmaris’e gidip Erdoğan’ı almakla görevli olan MAK timlerinin komutanı. Kendisiyle birlikte hareket eden başka timler de var. Yargılamalarda, “Ben darbe girişiminde bulundum. Fakat oyuna getirildk.” demişti. Eski Binbaşı Şükrü Seymen de benzer itiraflarda bulunmuştu.





Bu özel sorgu yaklaşık 2 yıl önce, 2021 yılında oluyor. ‘Olayı olduğu gibi anlat, sana ve ailene yardımcı olacağız’ diyorlar. Söyleyeceği şeylerin mahkeme dosyalarına girmeyeceği garantisini veriyorlar. Cezaevinden gözü bağlı olarak cezaevinden çıkarılıyor. MİT’in ‘güvenli’ evlerinden birine götürülüyor. Orada kendisini hem MİT, hem Emniyet İstihbarat’tan polisler bekliyor.





Bana gelen bilgilere göre burada Gökhan Şahin Sönmezateş, ’emri’ Hulusi Akar’dan aldığını net olarak söylüyor. Akar’la görüşmenin darbeden bir hafta önce olduğunu anlatıyor. “Biz darbeden önce Hulusi paşayla bir araya geldik. Bize darbeyi tebliğ etti. 15 Temmuz gcesi kendisinin komutasında darbe olacağını söyledi. Bize de görevler yükledi.





Bana ‘evlat’ der. Bana ‘Evlat sen bu işi halledersin, Tayyip’i sen alacaksın’ dedi. ‘Bak evlat, tamam mı, tamam mı? Bak sorun olmasın’ dedi. Defalarca… “Onu (Erdoğan’ı) alıp bana getireceksin. Onunla özel olarak ilgileneceğim. Ben ona ne yapacağımı bilirim.” dedi.





Ben de kendisine ‘Emredersiniz komutanım’ dedim. ‘Darbe gecesi benden haber bekleyin’ dedi. 15 Temmuz günü de irtibat halindeydik. Akşam hareketlilik başladıktan sonra da konuştuk. Biz Marmaris’e Cumhurbaşkanı’nı almaya gittikten sonra da konuştuk. ‘Aldın mı, ne yaptınız’ dedi. ‘Yoktu, bulamadık’ dedim. ‘Okluk’a bakın, oraya gitmiş olabilir’ dedi. Sonra irtibatımız koptu.





Bu tutanak dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da gönderiliyor. Soylu bunu Hulusi Akar’a karşı kullanmaya başlıyor.