Samanyolu Haber /Gündem / Eski TÜİK Başkanından dikkat çeken yorum: İktidar kurumları kasten zayıflatıyor /30 Ocak 2022 14:36

Eski TÜİK Başkanından dikkat çeken yorum: İktidar kurumları kasten zayıflatıyor

TÜİK Başkanı’nın görevden alınmasıyla ilgili kurumun eski başkanı Birol Aydemir, iktidarın kurumları bilerek zayıflattığını savundu. Aydemir, “Çünkü güçlü kurumlar fikir, strateji ve politika üretir, harfiyen talimat almazlar” dedi.

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Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer’in görevden alınmasının yankıları devam ediyor. TÜİK’in eski Başkanı, DEVA Partisi Sektörel Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, kendisinden sonra 6 yılda 6 başkanın değiştiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından TÜİK Başkanı’nın görevden alınmasına ilişkin paylaşımlarda bulunan Aydemir, “4,5 yıl TÜİK başkanlığı yaptım ve Bakanlar Kurulu kararıyla atandığım TÜİK’ten kendi isteğim ile ayrıldım. Bizden sonra ise 6 yılda 6 başkan değişti. Bir gece yarısı kararnamesiyle görevden alınabiliyorsanız bağımsızlığınızdan bahsedilebilir mi?” ifadelerini kullandı.

‘YÖNETİM ANLAYIŞI DEĞİŞMEDİKÇE RESMÎ GAZETE’Yİ TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

“Kurumlar bağımsız olmadığı için açıklanan verilere güven kalmadı ve kurumlar işlevlerini yerine getiremeyecek hale geldi” diyen Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü: “İktidar kurumları kasten zayıflatıyor çünkü güçlü kurumlar fikir, strateji ve politika üretir, harfiyen talimat almazlar. Keyfi yönetim üzerine kurulu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve bu yönetim anlayışı değişmedikçe ülkece Resmî Gazete’yi takip etmeye devam edeceğiz.

Eğer ilerlemek/gelişmek/büyümek istiyorsak kural ve liyakat esaslı, şeffaf yönetim sadece kamu kurumları ve hükümet değil STK’lar ve siyasi partiler dahil her aktör için hayati önemdedir.”
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