Samanyolu Haber /Ekonomi / Eski TÜSİAD Başkanı: İş dünyasının konuşmaktan korktuğu bir gerçek! /11 Mayıs 2021 12:23

Eski TÜSİAD Başkanı: İş dünyasının konuşmaktan korktuğu bir gerçek!

Türkiye’de ekonomik krizle ilgili iş dünyasının suskunluğu devam ederken, eski TÜSİAD Başkanı ve iş insanı Ümit Boyner’den tartışılacak açıklamalar geldi.

SHABER3.COM

Yarım yüz yıllık tarihinde TÜSİAD Başkanlığı görevini üstlenen iki iş kadınından biri olan ve halen TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcılığı’nı sürdüren Ümit Boyner, T24'ten Murat Sabuncu’nun hazırladığı “Türkiye’de hayat nasıl bayram olur?” serisinin konuğu oldu. 

Boyner, “İş dünyasının genel anlamda toplumsal ve siyasal konularla ilgili konuşmakta çekimser kaldığı belki de korktuğu bir gerçek. Bunu da açıkça söylemek lazım. Ancak şu da var; konuşmanın ekonomiye ve topluma bir faydası olacağına dair inanç azaldı. Bu inanç azalması da sadece iş insanlarıyla sınırlı bir refleks kaybı olarak görülmemeli. Sivil toplum, özgür basın, demokratik kapsayıcı kurumlarda son beş yılda ciddi bir erozyon yaşandı. Bunu da hesaba katmalıyız” dedi. 

Yeni anayasa tartışmalarına da değinen Boyner, “Üniversitelerde yaşananlar, basının ve sivil toplum kuruluşlarının geldiği yer ortada. Farkı fikirlere tahammül, fikir ve örgütlenme özgürlüğünde geldiğimiz yer de ortada. Açıkçası ben şu andaki ortamı çok zor buluyorum” ifadesini kullandı.

Boyner, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının Türkiye’nin uluslararası alandaki itibarına da çok zarar verdiğini vurguladı.

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eski TÜSİAD Başkanı: İş dünyasının konuşmaktan... Sonraki Haber >>

KHK mağdurlarının çığlığı sosyal medyada: Siz hiç...

KHK mağdurlarının çığlığı sosyal medyada: Siz hiç...

Ramazan Sürprizi bu akşam iftar zamanında

Ramazan Sürprizi bu akşam iftar zamanında

Şansal'dan ilginç tespit

Şansal'dan ilginç tespit

AKP medyasının Sedat Peker arşivi

AKP medyasının Sedat Peker arşivi

Mahkumların aileleri endişeli

Mahkumların aileleri endişeli

Tower Bridge’de Ezan-ı Muhammedi yükseldi

Tower Bridge’de Ezan-ı Muhammedi yükseldi

AKP'li vekilden intiharlar için tuhaf yorum

AKP'li vekilden intiharlar için tuhaf yorum

Sedat Peker ifşaatlara devam ediyor

Sedat Peker ifşaatlara devam ediyor

AKP'nin yeni tercihi 'Çılgın Hırsız' oldu

AKP'nin yeni tercihi 'Çılgın Hırsız' oldu

NASA yayınladı: İşte Mars'taki helikopter uçuşunun ses kaydı

NASA yayınladı: İşte Mars'taki helikopter uçuşunun ses kaydı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:31:14