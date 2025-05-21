Samanyolu Haber /Dünya / Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısına silahlı saldırı! /21 Mayıs 2025 16:48

Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısına silahlı saldırı!

Madrid'de vurulan Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovich'in üst düzey yardımcısı Andriy Portnov hayatını kaybetti. Eski cumhurbaşkanına saldırıyı kimin yaptığı ise henüz bilinmiyor.

SHABER3.COM

Ukrayna'nın eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovich'in üst düzey yardımcılarından biri olan Andriy Portnov'a Madrid'de bir suikast düzenlendi.

Avrupa’nın ortasında düzenlenen suikastta vurulan Andriy Portnov hayatını kaybetti. Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Andriy Portnov'a suikastı düzenleyen kişi ya da kişilerin kim olduğuna dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Reuters'in polis soruşturmasına yakın bir kaynaktan aktardığına göre, Portnov'un Madrid'in zengin bir banliyösündeki bir okulun dışında öldürüldüğü ifade edildi.

3 KURŞUNLA MI VURULDU?

Reuters'a konuşan Madrid polisi, sabah 09.15'te Pozuelo de Alarcon'da bulunan seçkin Madrid Amerikan Okulu'nun dışında bir Ukrayna vatandaşının vurulduğuna dair bir ihbar aldığını, vurulan kişinin Portnov olduğunun öğrenildiğini belirtti.

İspanyol El Pais gazetesi, Andriy Portnov'un vücudunda en az üç kurşun yarası bulunduğunu belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısına silahlı saldırı! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:33:50