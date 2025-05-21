Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısına silahlı saldırı!

Reuters'in polis soruşturmasına yakın bir kaynaktan aktardığına göre, Portnov'un Madrid'in zengin bir banliyösündeki bir okulun dışında öldürüldüğü ifade edildi.





Ukrayna'nın eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovich'in üst düzey yardımcılarından biri olan Andriy Portnov'a Madrid'de bir suikast düzenlendi.Avrupa’nın ortasında düzenlenen suikastta vurulan Andriy Portnov hayatını kaybetti. Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Andriy Portnov'a suikastı düzenleyen kişi ya da kişilerin kim olduğuna dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Reuters'a konuşan Madrid polisi, sabah 09.15'te Pozuelo de Alarcon'da bulunan seçkin Madrid Amerikan Okulu'nun dışında bir Ukrayna vatandaşının vurulduğuna dair bir ihbar aldığını, vurulan kişinin Portnov olduğunun öğrenildiğini belirtti.İspanyol El Pais gazetesi, Andriy Portnov'un vücudunda en az üç kurşun yarası bulunduğunu belirtti.